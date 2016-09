Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-09-21

Fue venganza de la maña



ataque a policía en Tetlama

Tarde o temprano tenía que saberse la verdad luego del atentado que sufriera en días pasados el comandante Raymundo “N”, de 31 años de edad, justo cuando salía de su domicilio en el poblado de Tetlama, del municipio de Temixco, y hoy se sabe que todo fue a consecuencia de que el Comisionado Estatal de Seguridad Pública Alberto Capella Ibarra, con tal de abarcar asuntos que no son de su competencia le ha dado instrucciones a mandos y mandos medios para realizar investigaciones en relación a los criminales, responsables del baño de sangre en la entidad, pues tanto le hacen al POLICÍA CHINO, que no atoran a nadie tal y como sucedió con Santiago Mazari “El Carrete”, según Capella, uno de los principales objetivo del Gobierno de Graco, pero fue pura llamarada de petate y ahora ya ni se acuerdan de él.

Lo que ha traído como consecuencia los ataques contra la tropa y comandantes de la Policía del Mando Único, que aunque no quieran reconocer es un auténtico fracaso y sus estrategias no sirven para prevenir, mucho menos para investigar delitos, hay que recordar que al Oficial Francisco “N”, uno de los escoltas del Secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, conducía un auto particular sobre el llamado “corredor seguro”, Teopanzolco y avenida Río Mayo, en la colonia Vista Hermosa de esta ciudad, y fue interceptado por sujetos armados a bordo de una camioneta, quienes le dieron el clásico cerrón y tras abrirle la puerta lo despojaron de su arma de cargo y de su radio transmisor, advirtiéndole que le hiciera saber al Secretario que ya le bajara de hue… con sus investigaciones en la Antonio Barona contra los mañosos de la colonia, hoy llamada “ANTONIO MATONA”, sin embargo las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública actúan con gran hermetismo total.

Hoy se sabe que el comandante Raymundo “N”, de 31 años de edad, adscrito al Mando Único de Cuernavaca, recibió órdenes de investigar quiénes eran los mañosos que habían desarmado y robado al escolta de Marco Antonio Lara Olmos, y tal parece que el uniformado con su experiencia como elemento policíaco, ya le estaba pisando los talones a los responsables, pero alguno de sus compañeros, de esos traicioneros que abundan por una feria, le puso el dedo, y como la estrategia que la maña utiliza es más efectiva que la de la propia CES, lograron saber la identidad y domicilio del comandante Raymundo, que los estaba rastreando en la colonia Antonio Barona, donde comenzaba a cuestionar a varios lacras o adictos, a fin de saber quién o quiénes estaban detrás del atraco que sufrió el escolta de Lara Olmos, por lo que decidieron TUMBAR al uniformado.

Así que Raymundo “N”, como todos los días que se dirige a su servicio como policía, salió de su domicilio en el poblado de Tetlama, a las 6:20 horas aproximadamente, a bordo de su auto tipo Jetta, y se sabe que el propio uniformado ha dicho que no circuló ni 500 metros cuando rebasó una camioneta de carga y justo en ese momento se le atravesaron tres sujetos y uno de ellos, a quien sí logró reconocer, ya que lo vio de frente y al momento que notó que le comenzaban a disparar, de inmediato reaccionó y aceleró su marcha, metiéndose a unas calles aledaños, y malherido tras recibir tres impactos en la clavícula, hombro y un rozón en un brazo, de inmediato logró descender para salir corriendo, ya que brincó dos barbas de dos casas de sus paisanos, ya que él es nativo de esa comunidad indígena, para de esa forma lograr llegar a la casa de sus padres, quienes tras percatarse del grave atentado que sufrió su vástago, dieron aviso a los números de emergencia y al verlo bañado en sangre no esperaron más y a bordo de un auto particular lo trasladaron a urgencias de un Hospital, donde los médicos lo establecieron y más tarde por seguridad lo trasladaron a un hospital privado de esta ciudad y una vez que fue dado de alta, cuenta con protección policiaca; pero la familia exige castigo para el o los mandos que ponen en riesgo a los policías.

Y como no deben estar enojados, si al momento que los uniformados se dan de alta lo hacen como policías para prevenir delitos, más no para hacer investigaciones, ¿acaso no está para eso la Policía de Investigación Criminal?, ellos sí causan alta como investigadores no para andar agarrando y bolseando a borrachines, tal y como es el pan de cada día de los polis del Mando Único aunque lo nieguen, esa es la neta, y son pocos y contados los polizontes que no roban los demás van sobre lo que se mueva; prueba de ello que ni la propia PIC se mete en camisa de once varas y aunque tiene órdenes de aprehensión o investigaciones contra mañosos de los pesados, prefieren mejor llevársela pateando el bote que poner en riesgo su integridad y la de sus familiares, sin embargo en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, los policías encargados de la prevención del delito, dan hasta cantonazos y salieron buenos para inventar o fabricar delito, como esos de la Acreditable que actúan como si fueran federales.

Sin contar con las amenazas que han sufrido Policías Viales del Mando Único de Temixco, pues a uno ya le levantaron a su padre y a la postre falleció, a otro le quisieron hacer lo mismo que al progenitor de otro uniformado, pero éste optó por renunciar, pero a eso la CES no le da importancia, y lo peor que no hay resultados y ya van 344 los ejecutados de este 2016, ojalá y ya se den cuenta que su estrategia no sirve.