Observador político - Quiere Graco asfixiar financieramente a la UAEM

Gerardo Suarez |

2016-09-20

Durante la marcha de la Dignidad que se realizó a principios de este año por la comunidad universitaria, donde caminaron miles y miles estudiantes, académicos y trabajadores, se realizó un plantón indefinido en la plaza de armas que se retiró una vez que el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, se comprometió a darle respuesta a las 13 demandas que se firmaron en el pliego petitorio. Entre ellas, destacó la entrega de 100 millones de pesos que hasta el momento no se ha cumplido y por tanto, hoy que la UAEM vive una crisis económica por esta situación, está siendo atacada y señalada por la administración del PRD.



SE BLINDA GRACO MEDIANTE MENTIRAS.- Tras la marcha, Alejandro Vera y Graco Ramírez se reunieron, y se acordó que el Ejecutivo entregará concluida la Torre de Laboratorios; así como la gestión de 70 millones de pesos para la obra y 20 millones más para la compra de equipos inteligentes. Aunado a que se tomarían 15 millones de pesos del Programa Escuelas al 100 para concluir la construcción de los edificios 2, 3 y 4, de la Preparatoria de Cuautla; utilizarían recursos de este mismo programa para la construcción de los edificios pendientes de las facultades de Contaduría, Administración e Informática y de Ciencias Agropecuarias, así como del Centro Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), además de algunas preparatorias. El gobierno se comprometió a firmar convenio con la UAEM para que la federación envíe los recursos directamente a la máxima casa de estudios y se lleven a cabo otras obras pendientes; además de gestionar recursos para solventar el pago de nómina y de aguinaldo. De todo esto, no se ha cumplido absolutamente nada. Empero, a través de sus cuentas en redes sociales, el mandatario estatal, de manera constante y permanente ha iniciado un ataque mediante diversos frentes en contra de la UAEM. Uno, a través de los medios con los cuáles tiene importantes convenios publicitarios y en medios oficiales, donde la mentira es la principal arma del oriundo de Tabasco, con el único objetivo que provocar inconformidades entre la comunidad universitaria a través de la duda, atendiendo al viejo y conocido refrán que dice: “Divide y vencerás”. Y esa lógica es la que está siguiendo el aún mandatario estatal, sin importarle declara cosas que son irreales y que no tienen ningún sustento ni fundamento en sus ofertas como el señalar en su cuenta de tuiter: “Estoy gestionando ante la federación los apoyos para rescatar a la UAEM. Todo mi apoyo a la Universidad”; y sembrar la duda de que “La UAEM ya no cuenta con los recursos para el pago de nómina y es por responsabilidad del rector Alejandro Vera”, para acto seguido, iniciar esa perversa campaña de destrucción y difamación: “Hizo Vera petición de un crédito millonario a la banca privada sin autorización del Congreso”; y va más lejos: “Yo no tengo encono con la UAEM, todo mi apoyo a la Universidad. Es mi obligación tener diálogo para la gobernabilidad del estado”.

Pero en realidad es diferente. Por un lado, Graco utiliza la mentira como su mejor arte de convencer mediante sus medios afines y ofrece una realidad distinta de que incluso, ya la conoce gran parte de la ciudadanía. Primero, el crédito de la UAEM se hizo dentro de las especificaciones legales en el 2014 y con diferentes leyes en materia de deuda pública a la que existe a partir del 2015. Segundo, las obras que se han hecho dentro de la actual administración es de forma por demás impresionante. Son varios edificios que de 100 mil creció a 150 metros de infraestructura académica que permitió ofrecer espacios dignos a los alumnos que pasaron de 20 mil a más de 40 mil estudiantes tan sólo en la presente administración de Vera Jiménez.

LAS TRANSAS DE GRACO.- El gobernador del PRD no se cansa de escupir al cielo y por ello, en su guerra sucia contra el rector de la UAEM, Alejandro Vera, ha destinado cantidades exorbitantes y ofensivas para salir a medios nacionales y locales para destrozar su imagen, sin importar incurrir en actos ilícitos como lo es la filtración de información a los medios que son casi de su propiedad, en donde sin ningún recato y sin importarle la confidencialidad que debe tener cualquier proceso de auditoría, han decidido aventar todo contra la máxima figura de la comunidad universitaria e incluso con amenazas de denuncias penales. Para los conocedores del tema, la auditoria se encuentra en un proceso de revisión e integración de las observaciones por lo que ahora corresponderá a la máxima casa de estudios de solventar cualquier requerimiento u observación.

Los actos ilícitos en los que incurre Graco Luis y Vicente Loredo, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, al distribuir información sesgada, tendenciosa y manipuladora con tintes políticos para desacreditar al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y generar una rebelión al interior del Campus Chamilpa, que le permita alcanzar su objetivo que no es otro que lograr que salga del rectorado Alejandro Vera Jiménez.

BLINDAN A VERA JIMÉNEZ.- Ante los actos perversos, la guerra sucia y sin cuartel que ha iniciado el Ejecutivo con el respaldo de funcionarios del gobierno federal, los universitarios han decidido blindar con todo y sobre todo a Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, quien está pagando con infundios y calumnias de Graco y sus esbirros, el haberse convertido en la voz de las familias de las víctimas, aquellas a quienes el gobierno y la delincuencia institucionalizada y organizada les arrebataron a sus seres queridos mediante “levantones”, secuestros, y desapariciones. Vera está siendo objeto de una campaña por haberse atrevido a levantar la voz y exigir respeto a los derechos humanos de los abogados, transportistas, artesanas, de las comunidades y pueblos de Huexca, por exigir un alto a los feminicidios y exigir castigo a los responsables de las fosas clandestinas de Tetelcingo, Jojutla y Chamilpa… Hoy el estado se le ha ido con todo y mediante un proceso administrativo tratan de enjuiciar y señalar al rector e incluso, lo responsabilizan de un proceso que aún no concluye.

¿Y las 17 demandas en la PGR contra Graco? ¿De las observaciones resarcitorias del crédito por 2 mil 806 millones de pesos? ¿Los gastos excesivos por los conciertos VIP e ingresos por los mismos? ¿Y los actos de corrupción en la construcción del estadio Agustín “Coruco” Díaz?

