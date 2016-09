Opinión - Morelos, sin rumbo y sin mando

Opinión

Isaías Cano Morales

2016-09-20

Hace más de un mes, en Morelos se generó lo que puede llamarse un estallido social y político con la participación en las calles de cerca de cien mil ciudadanos, al decir de la prensa nacional, en la cual la exigencia fue y sigue siendo que el gobernador Graco Ramírez renuncie al cargo y sea objeto de juicio político, y desde entonces, en el estado, por un lado se ha perdido la estabilidad social, económica, de tranquilidad y una sana convivencia entre un pueblo con su gobierno la que poco a poco se ha venido a pique, y por otro crece cada día la incertidumbre, la duda de lo que nos espera, la inquietud ciudadana y la desconfianza y repudio a todo lo que huele a gobierno.



La celebración de las fiestas patrias, otrora plenas de algarabía y sin signos ominosos, hoy fue de alguna manera un termómetro que midió la temperatura del clima que se percibe y vive. Nada tranquilo. El acto del Grito tuvo lugar frente a un palacio de gobierno amurallado y vigilado al máximo, ante una multitud no exenta de temor ante posibles actos represivos; tal aglomeración fue testigo de expresiones ciudadanas de rechazo a quien seguramente nervioso cumplía con el rito propio de las fechas a celebrar. El histórico desfile del 16, que por costumbre se lleva a cabo en las calles del centro de la capital y presenciado por miles, hoy por disposición de un mandatario temeroso del repudio popular, se trasladó a avenidas alejadas del Centro Histórico y presenciado por minorías. La sociedad civil, actora en estas conmemoraciones, estuvo ausente siendo ello un signo cuya lectura es fácil entender.

Lo anterior es referente de que las cosas en Morelos y su capital viven una anormalidad que no se recuerda en pasado reciente. Sus habitantes lo resienten por supuesto, percibiéndose que cada día es insostenible tal situación, en la que autoridades federales deben poner atención y junto, encontrar solución para bien del pueblo morelense. Lo otro, dejar que el conflicto se prolongue, pensando en posible desgaste y cansancio de quienes integran el Frente Amplio Morelense, es enturbiar al máximo lo que por sí es nebuloso, aparte sería seguir deteriorando la vida económica y la cotidiana actividad de la gente, permitiendo que la delincuencia organizada o simples bandas, aprovechen el vacío de poder y la ausencia de vigilancia policiaca para cometer toda clase de delitos en perjuicio de la población.

Morelos aparenta estar gobernado, pero no lo está. Sus instituciones y responsables han perdido autoridad; los funcionarios simulan desempeño; los programas de gobierno al garete, pocos ponen empeño ante la incertidumbre de si Graco se va o se queda. Los diputados siguen “montados en su macho”, esperanzado en que las aguas tomen su nivel. Empero ello se ve lejos dado que el papel que juegan los legisladores con sus declaraciones cargadas del lado del gobernante, solo empeoran el conflicto, pero aunque intentaran lo contrario, ya han sido rebasados y perdido autoridad y confianza. Solo se sabe de la existencia de estos representantes por sus declaraciones a medios, pero fuera de ello, para el grueso de la población, los diputados solo son figura decorativa en el aparato de gobierno del cual se sirve Graco Ramírez para sostenerse, esperanzado que desde Gobernación le brinden alfileres que no tiene en el estado que ya no gobierna. Al menos eso se percibe, solo basta escuchar el sentir de la gente y no precisamente la que se identifica con en FAM, sino ciudadanos a secas, de a pie: maestros, taxistas, comerciantes, jubilados, amas de casa, obreros, abogados, trabajadores del gobierno, colonos, pobladores del campo, para formarse una opinión, la que induce a pensar que Graco, aun con su aparato propagandístico que no es menor, en el que sobresalen medios lacayos ya sin esconder su parcialidad, la que se supone les reditúa sustanciosos réditos extraídos del presupuesto, se halla en un escenario bastante hostil integrado por una abigarrada multitud que amenaza bajarlo y desaparecerlo de dicho escenario.

