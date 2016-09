Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-09-20

Influyente coyota, encargada



de sacar copias en la SMyT

El repudio del contribuyente en contra de su gobierno, no es gratuito, tiene sus orígenes en la injusticia, tortuguismo, corrupción, negligencia, en el “coyotaje” y los conflictos de poder, que benefician a manos llenas a los amigos, prestanombres o familiares.

Lo anterior viene a colación a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), una dependencia considerada como clave en la recaudación de dinero para las armas gubernamentales y que debería ser consentida por los funcionarios para atender al contribuyente como se merece, ya que él les va a llevar dinero.

Pero en esa dependencia parece todo lo contrario, desde el primer momento cuando abandonaron el edificio propio en la Base Zapata, de Cuernavaca para irse a “rentar” con ventajoso contrato por décadas y elevadísimo cobro, a una plaza comercial, bajo el argumento que serían oficinas de primer nivel para atender “como se merece” al contribuyente.

Sacaron la fantasía que se atendería por “cita” con sólo una llamada telefónica y no tendría que hacer filas, tampoco perdería el tiempo en esperas ni caería en manos de “Coyotes”, pero todo ello era una trampa, para justificar el derroche de recursos del pueblo para particulares.

Ahora, que la SMyT atiende en una plaza comercial aledaña al crucero del Tizoc, correspondiente al municipio de Jiutepec, el contribuyente es atendido con una patada en el trasero, cuando quieren y le ponen tantas trabas para pagar que muchos de ellos se desesperan y van a los Estados aledaños a realizar sus trámites correspondientes a vehículos.

Los abusos se dan desde el inicio, el pago del estacionamiento, el asedio de “coyotes”, el abuso de algunas aseguradoras, las cuales cobraban por póliza básica 600 pesos y ahora, ocupando flamante local comercial en la SMyT, se dejan pedir más de mil pesos por aseguranza.

Ahí, en esas oficinas hasta el más chimuelo masca tachuelas, ya que al intentar sacar ficha o turno para pagar tenencia vehicular, cambio de propietario, o sacar placas, lo mandan a sacar copias y frente a las oficinas se ubica un local para ese fin que venden a un peso cada hoja simple y a dos cuando se trata de una copia de la credencial del INE.

Pero eso no es todo, la gente va, saca su turno y se queda ahí sentada por horas, en espera que le llamen a pagar y el pago no lo hace el Estado, no, quién sabe porqué, pero lo mandan a “Telecom” a pagar y tras esperar otras dos horas, finalmente, tras cuatro horas perdidas en espera, finalmente recibe su tarjeta de circulación.

Pero, es ahí en donde entra el pero: hay una chica robusta en el local de las copias, que hace milagros, así como lo oyó, hace milagros y mientras el contribuyente se tarda 4 horas en el trámite más simple, esa chica lo hace en apenas 5 minutos, claro está, tendrá que darle por sus honorarios de 100 a 300 pesos, según el caso.

Entonces se devela el misterio el porqué usted se queda ahí por horas, al quedar de manifiesto la actitud de la obesa chica de las copias, no hace fila, no saca turno, sino que se confabula con algunos empleados y la atienden de inmediato para uno o 10 trámites, dejando a la gente común que siga esperando porque ellos no dan dádivas.

La gente mira el “módulo de citas” y resulta que las computadoras están ahí, pero no hay personal que las atienda, la desesperación es tal, que muchos de ellos prefieren pagar a la chica de las copias para poder abandonar el repugnante edificio en el que se respira corrupción, la cloaca, la podredumbre humana, la miseria moral de gente sin escrúpulos que, lejos de apapachar a los que llenan las arcas de la tesorería con dinero, los reprimen.