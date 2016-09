Cultura

Alejandro Cruz Solano

2016-09-20

La búsqueda de transformación social en nuestra América ha sido una constante, ¿Qué subyace en esa búsqueda de cambio? ¿Qué se busca? ¿Realmente habrá una transformación o habrá que hacer una revolución? En realidad nohay revolución, solo se suplanta. La revolución transforma, la suplantación reproduce. En la historia de las revoluciones se terminaba una etapa y arrancaba otra. La lógica de la suplantación es; se suplanta al amo para colocar a otro amo, donde el proletario deja de ser proletario para convertirse en amo, donde el amor se convierte en poder, donde la emancipación femenina tiene más de esclavitud y donde la moral se convierte más en un sentimiento de culpa que una conciencia de liberación. No puede haber revolución cuando existe la lógica de la suplantación, donde solo se cambia un mundo por otro, pero se repite lo mismo; pienso que estamos asistiendo a lo de siempre, por eso no hay revoluciones. Tenemos que crear un mundo nuevo donde se asista a las transformaciones dialécticas entre el mundo real, el mundo subjetivo y la acción humana; la razón es totalitaria mientras el hombre siga siendo el centro de sí mismo y se desprenda de sus relaciones con la naturaleza y con el mundo social. El mundo era dual, donde la idea predominaba sobre la verdad, la verdad se convierte en logos (razón, palabra) olvidando al ser y terminamos posicionando al sujeto lógico e inteligible. Aquí empiezan los enmascaramientos, se oculta la verdadera naturaleza de las cosas, por ejemplo, la moral. El problema de la moral radica en esa dualidad, en ese partirse en dos, primero para autocontemplarse y mirarse críticamente, a lo que llamamos censura y segundo, la autoculpa, es decir, la recriminación sobre la acción moral. La moral siempre ha sido instrumento de dominación, es el opio del pueblo, inmoviliza, castiga, domina, controla. La primera institución que ejerce la moral es la familia, la segunda la iglesia y la tercera el Estado. Los tres discursos son un ejercicio de poder para controlar, la familia controla a través de los introyectores, que son mensajes negativos implantados durante la infancia, esos mensajes de “no vas a poder”, “eres muy tonto”, “debes obedecer a tus padres” etc. La iglesia controla a través de los mandamientos, institucionaliza el deseo y lo controla a través del temor y el castigo. Finalmente, el Estado contiene (de contención) nuestra agresividad, la reprime y nos encierra en la frustración social. Cuando el colectivo social lucha contra las injusticias o una vida digna, es decir, cuando trasciende, el Estado se vuelve contra él y le reprime a través de las instituciones policíacas. Soy de la idea de que hay que subvertir la moral que no tiene nada que ver con la ética. La mora tiene que ver con los actos humanos, mientras que la ética con un posicionamiento ante la vida frente al bien o al mal. Subvertir la moral, es dejar de castigarnos con la culpa. La culpa, ese sentimiento destructivo que condena al hombre a un temor al castigo de un infierno que solo existe en su imaginación. El infierno real está en las condiciones miserables en que el sistema global tiene a niños y hombres y mujeres en el trabajo, son las condiciones sociales en las que viven nuestros pueblos. Hoy, la sociedad nos vende la idea de un rendimiento a costa del éxito, entonces el que no tiene éxito es un fracasado y eso nos culpa. Una de las razones del control social radica precisamente en el control moral, en la subyugación mental que sigue ejerciéndose en el adoctrinamiento de tantas profesiones de fe y que buscan la redención del ser humano, desconectando el cielo de la tierra. Por esa razón me parece que estamos muy lejos de hacer una revolución, más bien estamos suplantando paradigmas viejos por otros igual. No hay revolución sin ir a la raíz, entonces la raíz está en el corazón del hombre, allí hay que insubordinarlo.