2016-09-19

DOMINGO XXV.

INTRODUCCIÓN . La parábola de este domingo tiene muchas lecturas. Una de ellas, la que convendría destacar es que el futuro de nuestra eternidad depende -en parte- de lo que hacemos en la realidad, en nuestro hoy, en el aquí y ahora. El famoso adagio “donde está tu corazón ahí está tu tesoro” resume el contenido del evangelio de este día. Ser honrado, entre otras cosas, implica permanecer fiel en aquello que estimamos que es beneficioso para nosotros y, a la vez, para los demás. Cuando nos afanamos en poner seguridad en nuestros bienes materiales es porque tememos que nos falle en un futuro el bienestar; los andamiajes que, aparentemente, cubren la fachada de nuestra dicha o de la suerte que nos aplaude. Pero nuestra vida, la terrena, necesita de un “seguro” que la blinde frente a diversos ataques que la debilitan e intentan convertirla en algo efímero, pasajero y sin ningún tipo de trascendencia. ¿Qué podemos hacer? + En primer lugar no hacer definitivo lo que es totalmente tangencial. Si ponemos en el centro de la felicidad lo que debiera de figurar en su extrarradio (dinero, placer, comodidad), cuando se quiebra todo ello, nos quedamos tan desnudos que no hay consuelo que valga. ¿Dónde –entonces- quedan los amigos que juraron siempre serlo? + En segundo lugar pensemos que, aún siendo nosotros administradores de los bienes que disfrutamos, el dueño es Dios. ¿Qué estamos haciendo con todo nuestro patrimonio? ¿Cómo y en qué lo estamos empleando, mejorando y acrecentando? ¿Qué dirección toman nuestras riquezas y aquello que nos sobra ante determinadas necesidades? ¿Apuntamos lo que damos o, por el contrario, ofrecemos con mano tendida, generosa y sin exigir nada a cambio?

1.- EL PELIGRO DE LAS RIQUEZAS. . La frase con la que culmina el Evangelio de Lucas en este día nos aclara el tema central de la Palabra de Dios: "No pueden servir a Dios y al dinero". Lucas es el evangelista de la misericordia, pero también el que defiende a los pobres y oprimidos. Los bienes de este mundo pueden considerarse como una bendición de Dios, pero suponen también un grave peligro en la medida en que nos esclavizan y nos hacen "materialistas", con el consiguiente olvido de Dios y de todo lo espiritual.

Jesús alaba la astucia en el proceder del administrador. Nos anima a no dejarnos engañar por los criterios de este mundo y a emplear los medios adecuados para poner en práctica el Evangelio. Ser cristiano no es ser ingenuo o apocado, es estar despierto y saber emplear los medios necesarios frente a la astucia de los que quieren imponer otros valores que no son los evangélicos. Obligándonos a elegir entre Dios y el dinero, Jesús nos invita a la felicidad que produce un espíritu liberado y desinteresado, frente a la esclavitud de lo material. El capítulo 16 de Lucas termina con la narración de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro (que veremos el próximo domingo).

2.- FIELES EN LO POCO.- La parábola de hoy nos recuerda también que todos y cada uno de nosotros hemos de rendir cuentas ante el Señor de toda nuestra vida, hemos de entregar un balance de nuestra actuación. Y según sea el resultado, así será la sentencia que el Juez supremo dicte en aquel día definitivo. A lo largo de nuestra vida vamos recibiendo bienes de todas clases, materiales y espirituales, vamos disponiendo de meses y de años, de horas y de minutos.

Son dones que Dios nos concede para que los negociemos, para que los aprovechemos en orden a nuestro beneficio y al de los demás. Con la ayuda de lo alto podemos, y debemos, transformar todos esos bienes terrenos en gloria eterna, conseguir que un día el divino Juez se llene de alegría al decirnos que nos hemos portado bien y que merecemos un premio inefable y eterno.

De todo ello se concluye que hemos de poner más empeño y más cuidado en nuestra vida de cristianos, que hemos de luchar dispuestos a cuantos sacrificios sean precisos por lograr que el amor de Cristo, su paz y su gozo se extiendan más y más entre los hombres. No nos dejemos ganar por los que sólo buscan su provecho personal, el logro de una felicidad pasajera y aparente, pongamos cuanto esté de nuestra parte para que el Evangelio sea una realidad viva en nuestro mundo.

Termina el pasaje evangélico con una sentencia de enorme valor práctico: quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Se subraya así la importancia de las cosas pequeñas, lo decisivo que es ser cuidadoso en los detalles, en orden a conseguir la perfección en las cosas importantes. En efecto, quien se esfuerza por afinar hasta el menor detalle, ese logra que su obra esté acabada, evita la chapuza. Es cierto que para eso es preciso a veces el heroísmo, una constancia y una rectitud de intención, que sólo busca agradar a Dios en todo. Pero sólo así agradaremos al Señor y nos mantendremos siempre encendidos, prontos y decididos a cumplir el querer divino.

3.- UN DÍA, TARDE O TEMPRANO, EL SEÑOR NOS PREGUNTARÁ: ¿QUÉ ES ESO QUE ME CUENTAN DE TI? ¿En qué has invertido y aprovechado tanto y cuanto puse en tu camino? No podemos correr el riesgo de sentirnos potentados absolutos. Como muchos administradores que, a la corta o la larga, dejarán detrás de sí una estela de generosidad o la corrupción, un camino marcado por el desprendimiento o por la ansiedad en el acaparar. Demos gracias a Dios porque es mucho con lo que nos recreamos. Y, por lo tanto, miremos –en justicia y con ojos bien abiertos- hacia aquellos hermanos nuestros que tan sólo son regentes de desgracias y de pobreza, de injusticias y de vacío, de indigencia o de mala suerte.

Demos gracias a Dios porque, el Evangelio de este domingo, nos invita a la “santa astucia”. A trabajar con previsión de futuro. A mirar, por encima de la azotea de nuestra fortuna, a ese otro gran raudal que se esconde en el cielo y al cual hemos de llegar desprendiéndonos de aquello que, para Dios, es simple hoja de lata que se queda en la tierra.

Demos gracias a Dios porque, frente a Él, todo lo que ensalzamos como grandeza, colosal, brillante y diamante…es carcoma o simple bisutería. Y, esto hermanos, no es demagogia ni poesía barata. Debe de ser así. Cuando uno descubre a Jesús y lo pone en el centro de su existencia…todo lo demás gira en torno a su servicio y volcado en gran parte hacia los demás.

Pregunta importante fruto de esta reflexión: ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestros afanes? La respuesta dará, ni más ni menos, la calidad de autenticidad cristiana que llevamos en el día a día.

La enseñanza de hoy está muy clara y no permite equívocos. La adoración del dinero es un vicio muy duro, una idolatría. La gente cambia hasta de humor cuando se dedica solo a pensar en su dinero. Yo mismo he podido advertir en mi experiencia ministerial personas que se han entregado solo a ganar dinero, dejando de tener amor por la gente, incluso por su gente y su familia. Hemos de tener cuidado con obsesionarnos por el dinero. Hemos de ir por la vida ligeros de equipaje y admitir el dinero como un instrumento para vivir adecuadamente. Pero, desgraciadamente, hay muchos adoradores del dinero, incluso entre los pobres, entre algunos pobres.

A MODO DE CONCLUSIÓN. En principio no solemos clasificar a la astucia entre las virtudes cristianas. Pero después de leer el evangelio de este domingo debemos pensar que la astucia sí puede llegar a ser santa. Cristo, en el relato evangélico que leemos este domingo, felicita al administrador infiel por la astucia con la que procedió para obtener un dinero injusto. En otra ocasión les dice claramente que, en la vida, deben ser “astutos como serpientes”. Es decir, que Cristo hace de la astucia una virtud que, en determinados momentos, sus discípulos deben practicar, para ser eficaces y santos en la vida . La astucia santa debemos practicarla para no dejarnos engañar por los enemigos y para aumentar el número y la calidad de los buenos amigos. Ser santo no puede exigirnos ser tontos, o pazguatos, o demasiado simples y cortitos. Para ser santos es bueno, entre otras cosas, ser listos. La vida en nuestro mundo no es siempre sencilla y fácil de entender y conducir; tenemos que poner inteligencia y astucia para llevar siempre a buen puerto la nave de la propia vida . Sí, la inteligencia y una cierta astucia santa son necesarias para movernos con eficacia y bondad.

¡Ánimo!