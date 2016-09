Local

Yesenia Daniel |

2016-09-19

“Por berrinche del gobierno del estado”, acusó el alcalde Enrique Alonso Plascencia



En caso de que no se concluya se invitará al pueblo a manifestarse y tomar la Casa de Gobierno en la capital, advirtió





Tlaquiltenango, Mor.- La construcción de la techumbre en la plaza cívica de este municipio está parada desde mediados de julio “por berrinche del gobierno del estado”, acusó el edil Enrique Alonso Plascencia, quien indicó que en caso de no recibir apoyo para tener la conclusión de la obra pública, invitará al pueblo a manifestarse y tomar la Casa de Gobierno en Cuernavaca.



El pueblo tlahuica supo de la construcción de una techumbre en el centro de la cabecera municipal, a inicios del mes de julio pasado cuando se empezó a circular la plaza y se colocó una lona que informaba que la diputada federal Rosalina Mazari Espín, había gestionado un recurso económico para ello. Luego vino la molestia del municipio porque, según declaró en su momento el edil, la diputada no consultó al ayuntamiento para tal obra, por lo que la construcción fue clausurada por carecer de permisos, más tarde hubo una acuerdo entre ambas partes, pero la obra ya no pudo continuar porque el presupuesto no ha podido ser liberado por la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado a favor del municipio.

“Lo que pasa es que una obra gestionada por la diputada, el dinero llega a gobierno del estado, a Obras Públicas, entonces el gobierno del estado tiene que hacer un trámite y el trámite que ellos pueden hacer lo pueden hacer muy engorroso y entonces ellos están haciéndolo así ahorita, de una manera muy complicada donde INAH no puede dar un permiso para poder hacer la techumbre, entonces la diputada está en esa lucha de informar lo que están solicitándole para poder liberar el recurso y nosotros como municipio vamos a darle todo el respaldo”, declaró el edil.





Limitan recursos al municipio

Ya en ocasiones anteriores, el edil ha acusado al gobierno del estado de estar limitando al municipio en la entrega de diferentes recursos a través de programas sociales o de presupuestos para obras públicas, por el conflicto que se gestó desde inicios de la administración municipal en enero pasado por la operatividad de la policía de Mando Único en Tlaquiltenango.

“La obra está parada ahorita por mero berrinche del gobierno del estado, es el que ya no nos está permitiendo llevar a cabo el desarrollo, ahora él es el que nos está poniendo las trabas”.

El alcalde indicó que se fijó como plazo al término de este mes de septiembre para tener una respuesta sobre el uso del presupuesto de la obra, de lo contrario, aseguró que invitará al pueblo a manifestarse en Cuernavaca para tomar la Casa de Gobierno, “voy a convocar a la ciudadanía y vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a tomar la Casa de Gobierno, no Gobierno del Estado, sino la Casa de Gobierno porque es ahí donde él está”, sentenció.