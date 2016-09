Local

2016-09-19

Los proyectiles son tamales de ceniza y envoltorios de papel con ceniza que se avientan entre ambos bandos



Pasa Pìpila estafeta a nuevas generaciones en los tamalazos, que este año cumplió su edición 73





Zacatepec, Mor.- Nadie podría narrar la representación de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas como el profesor Arturo Noguerón Ochoa: regaña a todo mundo, no tiene pelos en la lengua y es ocurrente como él solo. Los chingadazos entre Insurgentes y españoles serían golpes secos y hasta lastimosos, pero con las palabras de Arturo se vuelven un juego, una juerga de amigos.







En Tetelpa, pueblo indígena separado por el cerro de la Tortuga de otro de los pueblos indígenas más importante del estado (Xoxocotla), es una tradición la representación de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas en donde los proyectiles son tamales de ceniza y envoltorios de papel con ceniza que se avientan entre ambos bandos.





La representación de Los Tamalazos cumplió este año su edición 73 y el saldo, en comparación del año pasado que estuvo a punto de ser cancelado porque parecía se saldría fuera de control, fue de cero heridos.

Los caminos que llevan al deportivo “Las Granjas” son un hervidero de gente, pero también de música de banda, de tríos norteños, de comida y de abundante alcohol. Es una de las fiestas más importantes del pueblo. Los habitantes y sus invitados festejan en grande en los patios llenos de árboles frutales y frondosos, los mosquitos se dan vuelo con los visitantes. En los puestos de la calle predomina la venta de micheladas, y en menor medida de comida y de fruta de la región como ciruelas, nanches y hasta chiles secos; algunas golosinas.

En un callejón la gente se vuelve una masa de colores, es la entrada del deportivo “Las Granjas” en donde se llevará a cabo la refriega que ese hecho histórico en donde El Pípila, en un acto heroico, se echa al lomo una losa de cemento para incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, lo que le permitió al ejército Insurgente entrar y vencer a las fuerzas españolas en la lucha de Independencia de México el 28 de septiembre de 1810.

“A ver dónde está la vieja de Paco Salinas que no la encuentra y ya está chillando, que levante la mano, ¿cómo se llama?, Mirnaaa, Mirnaaa ¿dónde estás?, aquí Paco ya se puso triste. Ya en un momento va a iniciar esta representación de la toma de la alhóndiga, vénganse y tengan cuidado, no les vayan a tocar los chingadazos, si se quieren meter ai pal otro año hay que apuntarse con el comité organizador, de insurgente o de español”, decía el profesor Noguerón desde su puesto de mando abajo del templete donde se presentaría más tarde un grupo musical. Sus informantes, salían y le llevaban datos y él los compartía con los asistentes.

“Queremos decirle a esos reporteros que tengan cuidado, porque sí, aunque ustedes no lo crean tenemos reporteros nacionales e internacionales que vienen a grabar esto, tengan cuidado y no se atraviesen porque hay cañones”.

El año pasado el profesor llegó a un punto tal de desesperación que regañó a algunos por su mal comportamiento.

“Muchachos no se metan, si quieren para el otro año participan, por favor no se peleen, ¡ay caramba!, nunca habíamos considerado suspender esto, pero creo que lo vamos a hacer. Hugo, Hugo, no te pelees, ya me vinieron a decir que eres tú Hugo, ya te vi”.

Pero este año hasta felicitación recibieron del cronista: “Que bien muchachitos, cuando suena el silbato dejan de pelear, están obedeciendo muy bien eh”.

La presentación inicia con La Malinche montada a caballo repartiendo envoltorios con tamales de ceniza a los asistentes y contrincantes. Todos alzan las manos y abren los paquetitos para ver si los pueden comer.

En un extremo del campo de fútbol las fuerzas insurgentes comandadas por el cura Hidalgo los incita a atacar a los “gachupines”, hace un recorrido por el campo mientras sus contrincantes vestidos con uniforme militar con los colores de la bandera de España, ríen y los provocan, atizados por las ganas que tienen de que ya inicie la batalla.

Son cuatro ataques. Los españoles lanzan cañonazos que asustan a los asistentes, se genera una neblina de ceniza que arde en los ojos y hace más peligroso el combate porque también hay cohetitos llamados “buscapiés”.

Un perro lanudo y pequeño también se introduce ladrando al campo de batalla, se lanza contra los envoltorios, los muerde y patea; se regresa a la línea amiga también obedeciendo el sonido del silbato que indica que el ataque terminó.

La representación de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas termina cuando el Pípila entra con su loza a incendiar el fuerte en donde los españoles estaban acuartelados, ondean las banderas españolas tomadas por los Insurgentes, todos acaban cenizos y con los ojos rojos. Ningún herido este vez.

Este año, El Pípila fue representado por primera vez por Erwin Torela, un joven que recibió de Gumaro Paredes, el título del personaje, luego de representarlo por 30 años.

Comentan que la escenificación de la toma de la alhóndiga de Granaditas fue representada por vez primera el 16 de septiembre de 1943 en Tetelpa, por la iniciativa de Arturo de Montealegre y su esposa Antonia de Oropeza, y luego de haberse suspendido por diez años, en el 72 el fallecido Pablo Zavala de la

Rosa, maestro y cronista de la comunidad, la retomó y sembró el interés a las nuevas generaciones que hoy la representan.