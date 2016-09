Brevi@rio... - ¿De qué tamaño es el miedo?

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2016-09-19

Probablemente en Morelos y en los años más recientes, no haya existido mayor tensión previo, durante y después de los festejos patrios de septiembre. En medio de un aparatoso e ignominioso operativo de seguridad, el gobierno del estado preparó la ceremonia para conmemorar el inicio de la gesta de independencia y luego el desfile del pasado viernes, ver para creer.



El preámbulo de estas festividades se dio con una ceremonia y casi encubiertos, el gobernador Graco Ramírez y su séquito, inauguraron la remodelación de la plaza de armas, que por espacio de siete meses fue escondida detrás de una cerca y cuyo costo ascendió a casi 50 millones de pesos, la misma plaza que hace tan sólo una década fue remodelada también por el régimen panista que ocupó el Palacio de Gobierno, bajo otra ostentosa inversión millonaria que ahora con la nuevas obras quedó enterrada.

La tensión, previo al grito de independencia, provocó que lo que en otros años se había convertido en una verbena popular no fuera más, producto del estado de descomposición social que existe en la entidad y que se acumula particularmente en el último año. Al siguiente día, el desfile cívico-militar fue sacado por primera vez en la historia contemporánea del estado del primer cuadro de la ciudad, para tener lugar en el perímetro de la zona militar en el norte de Cuernavaca.

Y es que con una caída dramática en su nivel de aceptación como consecuencia de la ausencia de resultados en el ejercicio del gobierno, y más bien en medio de un creciente repudio popular por la agudización de los problemas sociales, en particular el de la inseguridad y violencia; la sociedad morelense no está hoy para festejos, más bien buena parte de los sectores inconformes que se han manifestado en las últimas semanas, han visto también en la conmemoración de las fiestas patrias, un escenario propicio para demostrarle a las autoridades su sentir y su desaprobación.

Y ese es el temor que hoy muestran los funcionarios del gobierno, cuyo nerviosismo parece traicionar su buen juicio. Siempre ha sido así a lo largo de la historia aquí y en otras latitudes, pues parece que el temor a la pérdida de la simpatía popular es directamente proporcional a la implementación de la fuerza pública para tratar de garantizar el orden, sólo que ahora se han perdido todas las formas. Y parta muestra lo que hemos visto por diversos medios de comunicación y las redes sociales, imágenes de personas vestidas de civiles portando armas de grueso calibre en pleno zócalo de la ciudad, esto además de los dispositivos que ya se hacen costumbre con cientos de efectivos del mando único, cuya orden ha sido la de “salvaguardar” el orden público a toda costa.

La gran ironía viene al caso debido a que hoy, como hace más de 200 años, la desaprobación social para quien gobierna al estado es tan obvia que no pocos han pensado que nos encontramos al borde de una nueva rebelión, tal vez no mediante las armas y la desobediencia radical, pero si con el mismo sentir y de fondo, con el mis propósito para exigir la salida de quienes hoy ocupan el poder público, lamentablemente su respuesta ha sido la peor al tratar de amedrentar y disuadir las muestras de repudio llenando de policías y de armas las calles de nuestra ciudad, de ese tamaño es el miedo?...

BREVES: Ojalá y no haya el consenso social al que alude el diputado Francisco Moreno Merino, para que le toque a la actual legislatura impulsar una nueva Constitución Política para el Estado de Morelos, pues ya sabemos cómo se la gasta los diputados, y no vaya a ser que el remedio salga peor que la enfermedad. Y no es que a la entidad no le urja un nuevo marco jurídico, por el contrario, la actual Constitución seguramente que es una a la que más “parches” se le ha hecho con el correr de los años en el país, muchas de las cuales fueron iniciativa de otras legislaturas que más bien deben considerarse ocurrencias o producto de intereses coyunturales, pero siendo realistas, no creo que haya capacidad, sapiencia y sobre todo buenas intenciones de los actuales legisladores como para aventarse el paquete de cambiarla, mejor que se olviden de esta nueva ocurrencia… Para quienes dicen que a los maestros también les gusta la ingeniería y saben hacer puentes, la realidad es que el pasado viernes, a pesar de estar marcado en el calendario oficial escolar como día de suspensión de labores docentes, la gran mayoría estuvo con sus alumnos participando en el tradicional desfile de independencia. Nadie los obliga ni tampoco lo profes lo consideran una obligación, sencillamente se trata de congruencia con su gran responsabilidad para formar a sus alumnos; que así sea pues…

