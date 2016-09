Local

Gerardo Suarez |

2016-09-15

Sin importar la asfixia económica por parte del Poder Ejecutivo, subrayó el rector de la UAEM



“Vamos a luchar porque éstas dejen mostrar a los muertos, desaparecidos y víctimas de la violencia”, aseguró





El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, advirtió que en breve abrirán para su análisis científico las fosas clandestinas descubiertas en Jojutla, y advirtió que “vamos a luchar porque esas fosas dejen mostrar a los muertos, desaparecidos y víctimas de la violencia, a los que más sufren el horror de lo que estamos viviendo, y si por eso nos quieren asfixiar económicamente, si por eso es que nos quieren callar, por eso nos están ninguneando los recursos, estamos listos para hacerles frente", así lo dijo durante la presentación del segundo informe de actividades de Marta Caballero García, directora interina de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC).



Advirtió que saldrán a las calles las veces que sean necesarias, “porque no tenemos que callarnos, porque tenemos que seguir luchando y trabajando por esos espacios de libertad de pensamiento, de expresión, de libertad que nos da la academia y el ser universitarios, para develar la realidad en todos sus ámbitos: político, social, cultural, natural, físico", expresó Alejandro Vera.

El rector reiteró, "bienvenidas las auditorías con las que nos están revisando las cuentas, no tenemos miedo, no nos hemos robado nada, no tenemos nada en el bolsillo y por supuesto, las auditorías se están atendiendo apegadas a la legalidad, a la normatividad que nos aplica y estaremos como siempre entregando buenas cuentas a nuestra comunidad y nuestra sociedad en su conjunto y seguiremos siendo un referente en materia de transparencia", dijo Alejandro Vera.

Alejandro Vera señaló que con los avances mostrados por la máxima casa de estudios morelense, “son 10 sedes de la UAEM construidas en la región oriente del estado que han acercado a los jóvenes la oportunidad de estudiar en la Universidad, es un esfuerzo que no ha sido fácil porque enfrenta a la razón del Estado que se niega y trata de negarle espacio a la razón universitaria y académica".

Vera Jiménez destacó que "la razón académica de la UAEM, junto a la de los pueblos, está ganado terreno para sentar las bases de una sociedad más justa, libre, en donde la convivencialidad, la interculturalidad y sustentabilidad siembren un futuro inmediato en el estado de Morelos".

El rector reconoció el esfuerzo y dedicación de Marta Caballero García y el equipo de trabajo de la FESC, por la consolidación académica, con programas de calidad, desarrollo de la investigación, vinculación social en favor de los jóvenes y poner el conocimiento al servicio de las comunidades del oriente del estado, por lo que anunció que gracias a estos avances se logró obtener recursos económicos de la Federación para la construcción de dos edificios más para la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla.

Por su parte, Marta Caballero García, destacó que la FESC mantiene el Nivel Uno de calidad de las licenciaturas en Economía, Sociología y Relaciones Públicas evaluadas ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como el reconocimiento de la maestría en Ciencias Sociales dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

También resaltó que dicha unidad académica cuenta con 794 estudiantes de licenciatura y 78 alumnos en posgrado, además de un total de 59 titulados en el periodo 2015-2016, en este periodo dijo, se desarrollaron 22 proyectos de investigación financiados por Conacyt y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), así como diversos diplomados, cursos, talleres y seminarios con los cuales se ha establecido una vinculación entre los sectores más desprotegidos de la región oriente de Morelos.

El reto para la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla es la construcción de nueva infraestructura, de la cual ya hay dos edificios al 95 por ciento de avance y con los cuales se logrará ampliar la cobertura académica al doble.

A este informe asistieron Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico; Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación de la UAEM, representantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, así como estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores administrativos de esta facultad.