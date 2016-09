El Observador político - Asegura Graco que su imagen creció…

Opinión

Gerardo Suarez |

2016-09-15

Graco Luis Ramírez camina en el precipicio y está a punto de resbalarse. Sin embargo, en su obsesión no se quiere ir sólo y pretende llevarse al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, quien pese a la intensa e impresionante campaña de ataque, desprestigio y acusaciones que ha realizado el gobierno del PRD, se mantiene no sólo firme sino que incluso, ha logrado afianzarse al blindarlo el Colegio de Directores y el Consejo Universitario como su máxima figura al interior de la máxima casa de estudios. En contra parte, el gobernador sigue cosechando y sembrando enemistades y “enemigos políticos” que quieren verlo en la cárcel y no fuera del estado.







¿CRECIÓ LA IMAGEN DE GRACO? Quizá en su alocada y desesperada “campaña” por la candidatura presidencial -a la que se aferra y que pudiera ser pero por el Movimiento Ciudadano y no por el PRD, partido que tiene prácticamente amarrado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México- Graco Luis Ramírez Garrido tendría que agradecerle a su archienemigo al Doctor Alejandro Vera, que hoy sea uno de los gobernadores más conocidos de país, aunque sea de manera negativa lamentablemente para su causa, porque se le acusa y se le considera como un personaje corrupto y vinculado con negocios turbios. Tal como lo dijo, subió de un 13 de conocimiento de su persona a un 35 por ciento, aún que sea de forma negativa, le ha valido más el atacar y denostar a diestra y siniestra al rector de la UAEM que al propio Andrés Manuel López Obrador, en virtud de que han sido los últimos días cuando se habla más de Graco que nunca.

Mientras tanto, los argumentos de la UAEM ante una posible quiebra técnica se debe al intento de Graco por asfixiar a la máxima casa de estudios en venganza por haberse atrevido Vera Jiménez, a abrir las fosas clandestinas de Tetelcingo y ahora, incluso amenaza con ir por las de Jojutla, donde gobernó la hoy diputada local del PRD, Hortensia Figueroa Peralta; y por si fuera poco hasta las fosas de Chamilpa. Y es que, mientras siguen apareciendo historias y tragedias lamentables y condenables de personas que narran cómo sus familiares fueron secuestrados, levantados, desaparecidos y muchos de ellos, por desgracia, asesinados. Lo grave, es que muchos de ellos siguen sin ser localizados y los casos se mencionan con insistencia en una de las zonas más peligrosas y consideradas como foco rojo como sucede en la zona sur de Morelos. Y mientras los casos de violación a los derechos humanos y de inseguridad se siguen evidenciando, el gobierno de Graco se mantiene firme en presionar al interior de la UAEM para darle un “golpe de estado” al rector de la UAEM quien tal parece ha hecho el adagio que señala: “golpe que no te tumba te fortalece”.





CUERNAVACA SITIADA POR POLICÍAS Y VALLAS.- Además del anunció que hizo Ricardo Robledo Chávez, subsecretario de Gobierno, de que cambiaría la ruta del desfile conmemorativo del aniversario de la Independencia de México en Cuernavaca, por lo que de hacerse año con año, ahora han decidido que será en la avenida Poder Legislativo para concluir en el crucero con Vicente Guerrero. Estas importantes vialidades ya fueron objeto de cambio en las guarniciones de color rojo –que prohíbe estacionarse a vehículos- por amarillo. Los camellos que han sido abandonados fueron remodelados y los árboles podados… Aunque las calles estén en su peor época en la historia de la capital, por aquello de los inmensos e infinitos baches que siguen apareciendo como por arte de magia en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, llamó la atención de propios y extraños el que a partir de este miércoles 14 de septiembre, las calles de Gutenberg, Galeana, Guerrero, No Reelección, entre otros hayan sido sitiadas por elementos del Mando Único y por vallas con la intención de frenar al pueblo y permitir, el acceso a la recién inaugurada plaza de armas cuyo presupuesto supero los 100 millones de pesos, a decir de Gerardo Becerra Chávez de Ita. Dicha acción, lo único que evidencia, es el rechazo social hacia la figura del gobernador y ante el inminente abucheo de que será objeto, la administración graquista de la mano con el heredero del partido cuyo lema es: “Democracia ya patria para todos”, Rodrigo Gayosso Cepeda, hayan tomado la iniciativa de enviar gente de distintas partes del estado para que disfruten de las diferentes actividades artísticas, culturales y recreativas todo de forma gratuita en la Plaza de Armas, Emiliano Zapata Salazar. Lo cierto, es que el miedo que tiene la autoridad de que el pueblo lo rebase –como ya quedó demostrado con los plantones del Frente Amplio Morelense- les obligó a que un evento como el que del grito de independencia, hayan tenido que disponer de un importante número de efectivos policíacos sin importarles que la inseguridad siga haciendo de las suyas en las colonias, poblados y municipios estado.

Será interesante saber, si con todo y acarreados que lleven a la plaza de armas, la gente le agradece o le reclama y abuchea a Graco Ramírez, en los momentos en que se pare junto a su familia, en el balcón de Palacio de Gobierno, ondeando nuestra querida bandera mexicana y gritando por los héroes que nos dieron patria.





Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: gerardosuarez73