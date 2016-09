El Tercer Ojo - Sobre golpes de estado, golpismos y golpistas. A propósito del gobernador de Morelos y la UAEM.

Opinión

Redacción | J. Enrique Alvarez Alcántara

2016-09-15

Hoy deseo abordar, queridos y amables lectores, el asunto que se enuncia en el título de esta colaboración, en virtud de que el Gobernador del estado de Morelos, el Sr. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y su Coordinador de Asesores, el Psic. Gustavo Martínez Gonzáles, intelectual orgánico del “Graquismo” y autoerigido Torquemada de la censura “Graquista”, se empeñan en imputar a “… Un Poeta, un Rector y un Obispo…” la intentona de promover un “Golpe de Estado” en su contra; además de calificar de “fuerzas retrógradas coaligadas contra la visión de avanzada y progresista que él, y nadie más que él, representa en el estado de Morelos y que se propone extender a todo el país con su fantástica quimera de ser candidato a la Presidencia de la República”.







No acudiré, como fuente que sustente mis asertos, al diccionario de la Lengua Española editado por la RAE, como lo hace el intelectual orgánico del “Graquismo”, por ser un documento genérico y no específico para el análisis de las cuestiones políticas y sociales; más bien, acudiré a mi formación política, sociológica e histórica que, soberbia aparte, considero lo suficientemente sólida como para hacer verosímiles y fundados los argumentos.





Entremos pues en Materia.





Podemos admitir, sin mucha argumentación, que el Estado –así, con mayúscula—es una estructura que trasciende a los gobiernos. El Estado –así, con mayúscula--, en el caso de nuestros México empero no únicamente en éste, es una estructura integrada y dividida en tres Poderes y distribuido en tres niveles. Los Poderes son, como sabemos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los niveles, como también sabemos, son el Federal, el Estatal y el Municipal. Como también es admisible, el Ejército y las Policías son instrumentos del Estado con funciones, propósitos y estructuras delimitadas.





Asimismo, ello es ampliamente conocido y se encuentra perfectamente documentado, a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI las modificaciones o cambios en la estructura, carácter y naturaleza de los Estados-Nación y de los Gobiernos ha sido realizada por medio de diversos y variados instrumentos sociopolíticos; éstos van desde las insurrecciones populares, los movimientos armados de carácter guerrillero, las guerras civiles, las invasiones militares o los “Golpes de Estado” perpetrados por lo ejércitos o los Poderes Legislativos.





De las insurrecciones y movimientos revolucionarios de carácter popular se han documentado los Movimientos de Liberación Nacional en África, Oriente Medio, Asia y, naturalmente América Latina; Movimientos esta naturaleza lo fueron el Congreso Nacional Africanos, el Frente de Liberación Nacional de Angola, Argelia, etc., el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Organización para la Liberación de Palestina o La Revolución Cubana, por no enunciar una larga lista. Desde luego estas formas de lucha no pueden ser consideradas golpistas.





Los Golpes de Estado, apoyados o no por el pueblo, han sido instrumentado o por los ejércitos militares o por los poderes legislativos; entre ellos se documentan el Golpe de Estado dado por el Coronel MuamarKhadafi en Libia, los Golpes de Estado Militares en América Latina a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, o los intentos instrumentados por Hugo Chávez en Bolivia –motivo por el cual fue encarcelado—o en Pakistán recientemente. El caso muy reciente de Brasil y la destitución de la Presidenta Dilma Russef es el típico Golpe de Estado dado desde el Poder Legislativo.





Si analizamos someramente, ni un Poeta, un Rector y un Obispo podrían impulsar la intentona de promover un “Golpe de Estado” en contra de Graco Ramírez, mucho menos de darlo, porque no cumplen las características esenciales, en sentido político o sociológico, para propinar tal golpe. Sin embargo ellos sí, por ser parte del Estado –con mayúscula--, se han propuesto dar un “Golpe de timón” para cambiar tanto el rumbo que lleva la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), como a quien conduce la Administración Central de la UAEM, léase, el Rector, Dr. Jesús Alejandro Vera.





Este “Golpe de Timón” es, asimismo, un acto violatorio de la Autonomía Universitaria, de los Derechos Humanos de los jóvenes para ejercer su Derecho a la Educación y, aún más deleznable, de los Derechos Humanos de las más de 350 personas con Discapacidad que ejercen sus Derechos a la Educación y al Trabajo en la UAEM.





¿Podemos esperar un acto de sensatez de un Gobernador afecto de la Enfermedad de Hubris?