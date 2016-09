Local

Erick A. Juarez |

2016-09-14

Además podrían comparecer dos ex funcionarios relacionados al caso Tetelcingo



Será en el mes de noviembre cuando inicien los trabajos de exhumación de los cadáveres que se encuentran en el panteón de Jojutla, a fin de que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) analicen si hubo irregularidades o no, tal como sucedió en el municipio de Cuautla (Tetelcingo) con los 117 cuerpos sin vida.



El Fiscal General, Javier Pérez Durón, aseguró que el protocolo de la exhumación de las fosas comunes podría implementarse en todos los estados de la República, a fin de poder analizar las muestras genéticas de aquellas personas que fueron enterradas de manera ilegal.

En ese sentido, el funcionario en procuración de justicia reveló que una vez que compareció el ex procurador, Rodrigo Dorantes Salgado podrían llamar a comparecer a dos ex servidores públicos, quienes probablemente pudieran haber participado en la inhumación de cadáveres en la región Sur poniente del estado.





Mesas de trabajo

Explicó que actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), agrupaciones civiles y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encuentran realizando mesas de trabajo para iniciar los trabajos de análisis de las muestras genéticas de los cuerpos sin vida que se encuentran en la región Oriente y Sur poniente del Estado.

Pérez Durón argumentó que hasta el momento se encuentran analizando la declaración que rindió el ex procurador de Morelos y hoy delegado de la PGR en Durango, Rodrigo Dorantes Salgado, por lo que actualmente se encuentran en la etapa de la integración de la carpeta. Sin embargo, no descartó la posibilidad de mandar a comparecer a colaboradores o ex servidores públicos de Dorantes Salgado.

El titular de la FGE, Javier Pérez, no descartó que sea en el noviembre cuando los peritos de la Fiscalía General, así como las autoridades de la PGR, CNDH, la máxima casa de estudios puedan participar en la toma de muestras de los cadáveres que fueron depositados en el municipio de Jojutla.

“A ver el trabajo que todos hicimos no hubo irregularidades, ya que todos participamos, estamos checando lo que pasó con anterioridad, que de eso ya hay unas carpetas administrativas y una responsabilidad penal también las hay y vamos analizar este procedimiento en Jojutla y quiero comentarles que es un protocolo que puede implementarse a nivel nacional en otras entidades de la república, entonces el protocolo no está mal hecho”.