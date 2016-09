Serpientes y escaleras - Ingobernabilidad

Opinión

Eolo Pacheco |

2016-09-14

“En Morelos se acabaron las marchas, los bloqueos y la toma de carreteras; habrá un gobierno que dialogue, que escuche y que estará del lado de la gente”



Graco Ramírez en su toma de protesta, Octubre 2012

En Morelos los conflictos sociales son frecuentes y la toma de carreteras y vialidades se ha convertido en algo común. Desde hace varias semanas Graco Ramírez y Alejandro Vera se han enfrascado en una batalla personal que tiene a la UAEM y al gobierno de Morelos al borde del colapso. Es cuestión de tiempo para que las cosas se salgan de control y la violencia llegue. La ingobernabilidad es latente en nuestro estado.



Después de varias semanas y miles de páginas escritas en torno al conflicto entre el gobernador y el FAM, lo único claro es que ninguna de las partes está dispuesta a conciliar. Unos y otros se acusan, se descalifican, se ofenden, se agreden, pero nadie trata de resolver las cosas.

La historia que da vida a este problema se ha venido escribiendo desde hace varios años, tiene que ver con hechos de violencia, de inseguridad, de corrupción, de abusos de poder, de falta de operación política, de nepotismo, de incapacidad, de impunidad y de falta de tacto. El origen de la crisis están del lado del ejecutivo: Graco no ha sabido gobernar, no tiene la sensibilidad para escuchar a la gente y prefiere rodearse de una burbuja de aduladores que sólo le dicen lo que quiere oír.

Ahí comenzó el problema, pero las cosas hoy van mucho más allá de eso.

El Frente Amplio Morelense se convirtió en el catalizador de los problemas del estado, es el punto de reunión de muchos grupos inconformes y se alzó como un contrapeso al poder del gobernador. Esa amalgama social hace lo que ni el congreso ni los partidos han querido hacer: el FAM es la voz de los inconformes, de los lastimados, de los ofendidos, de los engañados, de las víctimas de la violencia y de todos aquellos que están en contra de Graco Ramírez y de su gobierno.

Históricamente el congreso del estado era la caja de resonancia de los problemas sociales de la entidad, el conducto que ciudadanos y organizaciones utilizaban para expresar su molestia y el lugar al que acudían en busca de soluciones. A pesar de que casi siempre el poder legislativo sirve a los intereses del gobernador el turno, hasta antes de la 53 los diputados cuidaban las formas y procuraban mantener abiertos los canales de comunicación con la sociedad.

El problema es que desde hace tiempo ya no hay espacios institucionales a los que puedan recurrir los ciudadanos de Morelos. El congreso es una oficina más del gobernador y su presidente actúa como el más férreo defensor de los intereses del tabasqueño. Los partidos también dieron un paso atrás, dejaron de representar a sus bases y al ausentarse, permitieron que movimientos como el FAM crecieran y superaran la fuerza y la operatividad de las instituciones.

Esta circunstancia no es buena para nadie. Los inconformes parecen decididos a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias y el movimiento suma cada día nuevos adeptos (como la Barra de Abogados) que llegan con un objetivo común: la destitución de Graco Ramírez.

La lucha entre el gobernador y el FAM es peligrosa para todos. Esta batalla no da tregua a ninguna de las partes y parece subir de nivel cada día sin que ninguna de las partes piense en el tamaño del conflicto que están creando.

Para dimensionar el problema primero hay que entender que esta lucha no es entre el rector de la UAEM y el gobernador de Morelos, como falsamente lo tratan de hacer ver desde el gobierno. Esa óptica es simplista, obedece a una torpe estrategia de comunicación y representa un peligro para todos.

Alejandro Vera es una de las figuras más importantes del FAM, pero no es la razón que dio vida a este movimiento. El Frente Amplio es la suma de enojos sociales contra un gobierno que ha lastimado a muchos sectores, que no resuelve conflictos, que no cumple promesas y que se burla de las víctimas de la violencia. Suponer que acabando con Alejandro Vera se desactiva el FAM es un gravísimo error de cálculo.

Esta falta de talento político y la ausencia de diálogo con los grupos sociales está creando un escenario de ingobernabilidad. Atacar al rector de la UAEM por supuestos actos de corrupción es un distractor al problema de fondo en el estado, divide el desgaste entre Graco Ramírez y Alejandro Vera, pero de ninguna manera disminuye la crisis que sufre la entidad.

En el FAM hay abogados, maestros, campesinos, médicos, amas de casa, transportistas, comerciantes… pero de manera paralela, simpatizando con esta lucha aunque sin participar activamente, hay miles de ciudadanos cansados de tantas historias de terror y corrupción que se han contado todos los días desde hace casi cuatro años. Insisto: suponer que el FAM es la UAEM es erróneo.

Es urgente que alguien ponga un alto a ese conflicto y siente las bases para un entendimiento entre las partes. Y no me refiero a Graco y Vera, sino a los tres poderes del estado y todos los grupos sociales que insistentemente se manifiestan en las calles y las plazas públicas. Hoy la lucha que vemos es entre la sociedad y el gobierno.

A la vuelta del tiempo Alejandro Vera puede ser sancionado por actos de corrupción y Graco Ramírez podría dejar el cargo, pero ninguna de estas dos circunstancias va a resolver los conflictos de la entidad. El pleito entre ambos personajes es callejero, corriente, mancha la investidura de ambos personajes y los ridiculiza.

Reitero: si no se busca una solución real a los problemas, las cosas se van a complicar más para todos. Morelos vive momentos de ingobernabilidad que son aprovechados por la delincuencia para operar y ampliar su fuerza.

El gobierno estatal está atrincherado, reducido a su mínima expresión y severamente cuestionado a nivel nacional. El rector también ha perdido credibilidad, su imagen está manchada y su lucha, aunque noble, ha sido víctima de muchos ataques y de la torpeza de su equipo.

El problema de Morelos va más allá de la universidad, tiene que ver con un sensible atraso en el desarrollo económico, con altos niveles de violencia, con gravísimos índices de inseguridad y un enorme manto de impunidad.

Prolongar este problema nos afecta a todos.

posdata

Esta es la estrategia de Graco contra el FAM:

1- Cuando más de cien organizaciones sociales formaron un frente común para solicitar la renuncia del gobernador, el escenario de Graco Ramírez se modificó sustancialmente y los focos rojos se encendieron.

2- La mente de los estrategas oficiales pensó entonces en desactivar el conflicto, pero no buscando canales de diálogo con los grupos inconformes, sino golpeando a quienes consideraron las cabezas del movimiento.

3- El Obispo de Cuernavaca y el rector de la UAEM se convirtieron en los objetivos principales de los operadores del gobierno, pero no para tratar de recomponer las cosas, sino en una lógica de destrucción.

4- Al líder de la iglesia católica le acusaron de entrometerse en asuntos del estado y amagaron con denunciarlo ante la Segob; al segundo le tildan de corrupto y le lanzan un ataque mediático que incluye medios de comunicación, redes sociales, funcionarios, líderes de partido y hasta al propio congreso del estado. El obispo dio un paso atrás, pero no ha dejado de operar en contra de Graco; el rector está públicamente lastimado, pero la comunidad universitaria cierra filas en torno a Vera y odia más a Graco.

5- En la lógica de Graco Ramírez el problema se resume en tres figuras: Ramón Castro, el Obispo de Cuernavaca, Alejandro Vera, rector de la UAEM y los transportistas.

6- Según los neovisionistas, si anulan a esos tres, resuelven las cosas. “Si acabamos con ellos, acabamos con el problema” piensan los graquistas. ¡Ternuritas!

Lo que los estrategas oficiales no consideran es que el FAM es producto de mucho más que tres sectores. Por esa falla de cálculo sus estrategias no han funcionado ni van a funcionar.

La molestia ciudadana contra el gobernador es enorme y se refleja en todas las encuestas que se realizan; mucha gente rechaza la postura de la iglesia contra los matrimonios igualitarios, duda de la probidad del rector y critica el transporte público, pero simpatiza con la idea de que Graco deje de ser gobernador.

Aún considerando que la embestida del gobierno contra el rector rinda frutos y a la vuelta del tiempo Alejandro Vera sea procesado, el escenario social de Graco no va a cambiar. Incluso si el rector fuera a la cárcel como lo desea Paco Moreno, ese hecho no disminuye el enojo de la gente en contra el tabasqueño ni mejora la imagen de los legisladores.

Lo de fondo en esta historia son los problemas sociales que padecen miles de ciudadanos: la crisis económica, la inseguridad, la violencia, la corrupción en el gobierno y los permanentes actos de impunidad. Las acusaciones contra el rector no modifican el sentimiento social anti graquista, simplemente se suman a la larga lista de actos de corrupción de la gente de poder.

La estrategia oficial para combatir y contener al FAM es equivocada.

nota

Cuentan que algunas figuras del PRD están tendiendo puentes de diálogo con el FAM. Los mensajes que llevan, dicen, no son sólo para resolver el problema actual, sino para limar asperezas y preparar un posible relevo gubernamental.

Las primeras charlas ya se están dando con algunos integrantes del movimiento, se habla de construir “lo que viene” y deslindan culpas a figuras que desde el congreso “no hicieron bien lo que les tocaba y provocaron encono”.

Hay que esperar para saber hasta donde llegan estas pláticas “extraoficiales”.

post it

La crisis social en Morelos se puede observar de diferentes formas. Además de marchas, plantones, bloqueos carreteros, toma de plazas públicas y fuertes consignas en el transporte público, la ingobernabilidad se puede ver en algunos otros hechos. Por ejemplo:

Varias veces los diputados tuvieron que sesionar fuera de su edificio porque no hubo las condiciones para trabajar en su recinto; ahora que regresan a su casa, tienen que ser custodiados por policías y entrar por la puerta de atrás.

El desfile tradicional del 16 de septiembre se tuvo que mover de lugar porque hay plantones en el centro. Por primera vez en la historia esta ceremonia cívica no se llevará a cabo en el primer cuadro de la ciudad.

Mañana, en un zócalo recién remodelado, el gobernador encabezará la ceremonia del grito de independencia; se anuncia un fuerte dispositivo de seguridad y cuidado extremo de la gente que dejarán estar abajo del balcón. Independientemente de los cuidados que se tengan, será interesante observar la reacción ciudadana cuando salga el tabasqueño.

Las últimas dos veces que Graco Ramírez ha dado el grito de independencia ha recibido insultos y no ha podido mantenerse fuera del palacio por más de un minuto. ¿Esta vez será diferente?

redes sociales

Según copias de documentos oficiales que se han divulgado a través de las redes sociales (Chucho Castillo fue el primero en exponerlo), el gobierno estatal contrató a una empresa para que “viralizara” sus mensajes en espacios virtuales.

El gasto de Graco Ramírez en este tema habría sido de poco más de 3 millones de pesos, mismos que se pagaron a la empresa GHR Comunicación S.A de C.V cuyo responsable es Tomás Álvarez Hernández.

El contrato signado por dicha empresa y el gobierno de Morelos se hizo cuando el aún titular del área era Arturo Martínez Nuñez (el Vocero43) y el concepto que avaló el pago fue “campañas publicitarias en redes en enero del 2016”.

Un dato curioso en esta historia es que la empresa referida, GHR Comunicación S.A de C.V, tenía dos meses de funcionamiento al momento de celebrar dicho contrato. El pago erogado por la administración del tabasqueño fue de dos millones 645 mil pesos más IVA.

El objetivo fue uno solo: “viralizar información”

