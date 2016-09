El Asalto al Cuartel de la Moncada - El desconocimiento del Estado democrático y de derecho del señor Presidente de Cuernavaca, y de los Yáñez

Opinión

Redacción | Manuel Martínez Garrigós

2016-09-14

El filósofo del derecho Hans Kelsen, puso en el centro del debate teórico del Estado democrático lo que retomó de Immanuel Kant, me refiero al: "ser y deber ser del derecho". Pero para centrarme en el tema que abordamos hoy en este espacio, si el deber ser del derecho se aplica en el caso Cuauhtémoc, nosotros pensaríamos que la Ley y el derecho penal punitivo están muy cerca de alcanzar a los tres sujetos otrora grandes aliados. Así es amable lector de los hechos que conocemos y se conocen en los medios de comunicación si se logran probar por las autoridades competentes y el Ministerio Público, del fuero Federal y Común, más tarde que pronto a los tres grandes ex amigos lo alcanzará la Ley con todo su peso.







Pero vayamos por partes:





1.-La primera gran aberración de los tres sujetos analizados, fue que de un irracional plumazo borraron a los grandes teóricos del contractualismo moderno y contemporáneo, sí, los postulados de: Hobbes, Locke, Kant y Rousseau, y lo heredado de los grandes movimientos históricos, me refiero a la declaración de independencia de Estados Unidos de Norte América, y la Revolución Francesa, fueron ignorados por los imberbes políticos, es decir, pasaron por alto que la soberanía y el origen del Estado moderno radicó en la voluntad soberana del pueblo.

Así fue, el Estado donde tiene origen todo lo público lo convirtieron en su orden municipal en derecho privado al firmar el supuesto contrato. La existencia de ese supuesto hecho lo menos que jurídicamente debiera proceder es la cancelación inmediata del registro del PSD Morelos, por parte de órgano electoral competente.





2.-La ganancia pecuniaria de la utilidad de dicho documento privado en cuestión, debe cuando menos alcanzar a ambas partes en la evasión fiscal y/o el delito de defraudación fiscal, tipificado en el Código Fiscal de la Federación, ya que de la información que se vertió en los medios de comunicación, dudo mucho que las partes hayan cumplido con sus obligaciones fiscales. También si el mentado contrato existió, no tengo la menor duda que también se les debe de aplicar la ambigua Ley de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (antilavado) y el Código Penal Federal en su artículo: 400 bis, y con esto no quiero decir que el dinero tenga una procedencia ilícita, pero de lo que casi estoy seguro es que ambas partes no informaron a la UIF de Hacienda, de la inusual transferencia. Lo cual debería de llevar a los tres sujetos en su mejor escenario a la formulación de imputación y vinculación a proceso penal.





3.-Discutiendo el tema con grandes litigantes en materia civil, coincidíamos en que el tope de campaña no fue rebasado, toda vez, que existió un ilícito previamente, pero de cualquier forma y en cualquiera de las dos hipótesis el monto utilizado y gastado directamente e indirectamente es grotesco y carente de toda ética política, fuera de cualquier principio moral, lo menos que debería de hacer el INE, es declarar vicio de origen de la Presidencia Municipal, del gran astro de la selección mexicana.

4.- Los viejos cánones de la política rezan que hay actores con los que en política jamás puedes pelear, un pragmático nefasto por cierto del PRI, Morelos, siempre me repetía: "Manuel, en política pueden más las complicidades que las amistades", ¿alguien se los dijo a los tres personajes hoy en pugna?

5.- Otro punto importante es la defensa política y jurídica de los personajes hoy enfrentados, donde por cierto los tres han demostrado lo novatos que son. Pero me gustaría analizar lo jurídico, ya que este deleznable acontecimiento encontrará su desenlace final en los tribunales, y en esta área se nos hizo un grave error por parte del señor Presidente, apostar todo su futuro jurídico en un peritaje de grafoscopía, es decir, no entendemos quien le sugirió negar la existencia del famosísimo contrato en controversia.

Pero amable lector, lo que sí, es que no puede ser! con decirles que este nefasto priísta de Cuernavaca, Morelos, sobre quien hice referencia en este artículo párrafos atrás, hasta él, que es de lo peor que en política puede existir, cuando en torno de estos ortodoxos personajes pasaba algo siempre me preguntaba: "Manuel ¿y la pobre ciudad?"

Yo la verdad asumiendo mi responsabilidad pragmática no puedo estar tranquilo.