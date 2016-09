Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-09-14

El conflicto de intereses



e intereses del conflicto

Si alguien se preguntara sobre quién es la persona o empresa más influyente en Morelos, cualquiera diría algún nombre, posiblemente la lista la encabezaría Alberto Capella, pero no, tal parece que el conflicto de intereses que tanto se habla del país a nivel nacional, es cada vez más notorio y afecta a millones de mexicanos.

Las constructoras, los prestanombres, los amigos del Poder, el Poder de los amigos y aquellos que se codean con los Virreyes, a nivel federal, estatal o municipal, tienen a bien decidir por los bienes de la población, con cualquier pretexto o capricho los expropian, se apoderan de casas, terrenos, bosques, selvas, ríos, calles o avenidas, porque hay quienes les brindan proteccionismo incondicional, propio de aquellas épocas que los hacendados eran dueños de nuestras vidas.

Voces y gritos de miles de mexiquenses clamaron ayuda para no ser despojados de su único patrimonio, fuera vivienda chica o grande, rancho o potrero, porque una empresa comenzó a echar a la gente de varias comunidades, bajo el argumento de construir un “paso elevado” o una nueva carretera que comunique a la ciudad de México con Toluca.

Nadie fue escuchado, los medios de comunicación sellaron sus oídos con silicón para no escuchar, casi nadie se dio por enterado de lo que está sucediendo en la tierra que gobierna el priísta Eruviel Ávila, porque las constructoras designadas recibieron el bastón de mando total, para hacer y deshacer sin miramientos.

La infamia se consumó y, esto viene a colación porque en Morelos sucedió algo parecido. Con el puente a desnivel de El Polvorín, hoy llamado “Libramiento Palmira”, la constructora hizo puras porquerías, usó materiales de pésima calidad, de desecho, con estructuras ya caducas, se robó un carril completo de la carretera libre, -entre los vibradores de El Polvorín al kilómetro 6 de la colonia López Mateos- y tras de casi cinco años de estar pegando cemento corriente, finalmente entregaron parte del proyecto, propio de aprendices, lleno de baches, desnivelado, endeble y peligroso, donde se han estado reportando sendos accidentes de vialidad en la que participan, principalmente, tráileres.

Por supuesto, para la SCT, esto no le importa, no es de su incumbencia protestar por una porquería de obra pública, como tampoco le importa las porquerías de trabajos que están haciendo en el llamado “Paso Express”, al grado que, el poder de las constructoras, o los conflictos de intereses, han permitido que una autopista, un libramiento o una carretera principal o vía primaria, no reúna ni el 50 por ciento del protocolo de seguridad y movilidad que exigen las normas internacionales de vialidad.

Para iniciar, una carretera de este tipo exige la construcción de un acotamiento o zona de reparación o descanso, para seguridad del viajero, así mismo, cada carril deberá ser lo suficientemente ancho, para dar cabida a vehículos de todos los tamaños, contar con vallas o protecciones laterales para evitar que algún percance sea fatal al caer las unidades a desnivel o a viviendas cercanas.

De lo anterior, es tal el poder de la constructora, que antes de iniciar el trabajo arrasó con cientos de árboles de todos los tamaños, arrasó con viviendas, comenzó hacer sus porquerías sin cumplir con las medidas preventivas de seguridad y no contó con “bandereros” ni personal de vigilancia las 24 horas del día que actuara alertando a los operadores de vehículos.

Esto ocasionó muchas muertes, muchos heridos, daños millonarios en apenas unos cuantos meses y se sigue dando, hay derrumbes por doquier, casas inundadas, bardas caídas, drenajes rotos, ductos de agua potable destrozados, más accidentes y no hay quién pare esa masacre, la SCT sabe con quién está tratando y sin dudas, atrás de la empresa “patito” o posible prestanombres, hay gente de poder o cercana al poder, con intereses, que puede hacer de la vida de la sociedad un papalote y echarlo a volar.

El tramo que ya funciona de esa carretera es muy peligroso, no tiene acotamiento, si algún vehículo se descompone podrá ser impactado por otros que vienen tras él, los ocupantes podrán ser atropellados, no hay lugar para ponerse a salvo; las intercepciones de alto riesgo y, aún cuando no concluye la “obra”, que de obra no tiene nada, esta carretera es propia para una ranchería o un lugar a donde pasan apenas unos cuantos carros y no como obedece al protocolo de una carretera nacional que comunica el centro del país con el Pacífico y que, Morelos, paso obligado, ahora será considerado como escenario de una trampa mortal para los paseantes, transportistas y todo aquel circule por ahí. Antes de usar esa vía, deberá encomendarse a quien crea, para que pueda llegar a su destino, porque tendrá grandes peligros y obstáculos, que la SCT permite, posiblemente es la “línea” que tienen, en tanto las casas siguen cayendo, se inundan, hay muchos daños, hay varios puentes derribados que ocasionan graves conflictos de vialidad local y, sabe Dios qué nos espera en los próximos días.