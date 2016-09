Cultura

Redacción | Fulgor Yacobson

2016-09-14

No es sana práctica para un columnista la de refritear sus escritos, pero husmeando en mis papeles me encontré con este texto que publiqué en el Regional el 4 de febrero de 2015, varios meses antes de la elección a la alcaldía de Cuernavaca, y que por ser tan asombrosamente oportuno en estos momentos, no puedo menos que reconocer como una visión profética, por lo que se las receto de nueva cuenta, ahora sustentada por el resultado de la historia:

El alcalde consideraba que una formación 4-3-3 podría funcionar brillantemente. Sus compañeros de partido se miraban unos a otros, sin comprender. Venían llegando de un acto público, donde su galloel Cuau, alcalde electo, había conminado a la gente a meterle una goliza a la corrupción, ganar el campeonato contra la pobreza y comer frutas y verduras. Aparte de todo, no andaban muy claros de ideas, pues la madrugada anterior había sido álgida y el alcalde y su gabinete andaban bastante crudos. Cuando les ordenó hacer el plan de juego del trieniobasados en el esquema 4-3-3, los aliados decidieron que la mancuerna con el expanbolero había llegado a su fin, al menos en lo que a administración pública se refería y acordaron que, conseguida la elección, los encargos de gobierno les correspondían a ellos directamente y que el alcalde debería cumplir, a partir de entonces, una mera figura de representación, muy bien pagada por cierto.

Pero el mandatario se enteró de la jugada pues no le faltaban orejas en el vestidor, es decir, en las salas de acuerdo y, unos segundos después, se presentó delante de sus aliados para aclarar sus dudas sobre la formación de juego que les había ordenado y que ellos parecían dispuestos a desconocer.

A ver, mis chavos, ¿cuál es el pedo?

Ningún pedo, respondió Julio, quien de ellos se sentía el más responsable por haber sido el de la iniciativa de traer a una estrella del deporte a garantizarles el registro. Una jugada más efectiva, sin duda, que la de llenar los microbuses de pantallas de televisión para así cobrar publicidad y subsidiarle el pasaje a la gente, plan populista con el que se propuso convencer al electorado en sus anteriores intentos por la alcaldía, cuando todos sus esfuerzos resultaban chicos para mantener un negocio (perdón, partido), que cada vez parecía más condenado a la extinción, hasta que se le ocurrió la agudeza de montarse en la espalda, aunque jorobada, de una prominente figura del deporte muy disfrutada entre la raza más numerosa, esa que sin mucha escuela y nada de información, sabe de todo, pero mucho más de los estragos de la carencia y, por supuesto, de futbol.

No te hagas pendejo, Julito, está claro que no quieren dejarme gobernar, así que se me van derechito a la chingada tú y todo el resto del cuadro técnico; voy a remplazar a todo el equipo, sentenció el munícipe en un tono tepiteño inconfundible.

Acto seguido, pidió unos alka-seltzers y se preparó una cuautemiña, que no se trataba de una jugada canguresca entre dos rivales, sino de una combinación de alka-seltzers, agua mineral, clamato y limón. Al terminársela de un solo sorbo y comprobar que sus aliados seguían ahí, mirándolo estupefactos, volvió a sentenciarles con los brazos abiertos y el pecho adelantado que se fueran a la chingada de la forma en que se los había ordenado: derechito hacia allá y que, estaba de más decirlo, no regresarán porque les partiría su pinche mandarina en gajos (sic).

Así narraba su servidor en los meses previos a la elección, cuando ya todo parecía apuntar a que el Cuau sería el ganador, lo que se les vendría a los artífices de una alcaldía comprada, pero soy un fantansma y alguien me dirá que puedo avidinar el futuro, a lo que responderé que hay futuros más predecibles e irremediables que el más real de los presentes.





