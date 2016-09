Local

Erick A. Juarez

2016-09-13

Familiares lamentan actuar de de la PGR y FGE



Omisión, falta de interés y de sensibilidad, ha provocado que la carpeta se encuentre abandonada





A cuatro años del asesinato de Ana Karen Huicochea, deudos lamentaron el actuar de las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de mencionar que hasta el momento no existe ningún avance en el paradero del homicida de su hija, Eduardo Villalobos.



En entrevista, la madre de la hoy occisa, Ana Luisa Garduño, aseguró que hace unas semanas acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) adscrita a la PGR, y hasta el momento no cuentan con ningún avance para localizar y ubicar al asesino de su hija.

En ese sentido, explicó que tanto la omisión, la falta de interés y la falta de sensibilidad por parte de las autoridades federales, así como del propio Fiscal General, Javier Pérez Durón, ha provocado que la carpeta de investigación del asesinato de Ana Karen se encuentre abandonado.

Garduño Juárez aseguró que desde la salida del ex procurador, Rodrigo Dorantes Salgado, hasta el momento no ha existido algún avance en las investigaciones para la localización de Eduardo Villalobos, quien en ese entonces contaba con 23 años de edad.

“Es increíble que una persona común y corriente como Eduardo Villalobos, sea tan escurridísimo para este tipo de autoridades, lamentablemente seguimos en esta lucha tan desgastante porque te das cuenta que para las autoridades cada una de las víctimas entre hijos, padres, hermanos, etc., no dejan de ser más que una carpeta de investigación en donde no se ve reflejado el trabajo de las autoridades”, declaró.





Antecedente

Es de recordar que Ana Karen Huicochea Garduño, de 17 años de edad y Eduardo Villalobos Villanueva, de 23 años, se conocieron en 2011 a través de un juego de X-Box que se conecta a Internet.

Luego de unas semanas de amistad a través de las redes sociales, Eduardo comenzó a viajar a Cuernavaca desde el estado de Jalisco para visitar a Ana Karen.

Los dos jóvenes se hicieron novios con el tiempo, él llegaba a visitarla los domingos en la mañana y se iba el domingo por la noche, Eduardo se mostró ante la familia como una persona atenta y decente y nunca dio muestras de peligrosidad, incluso algunas veces se le permitía quedarse en casa, ya que viajaba desde lejos.

Ana Karen fue asesinada el 12 de diciembre del 2012, de tres balazos, tras discutir con su ex novio Eduardo Villalobos Villanueva, en el interior de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Burgos, en Temixco.