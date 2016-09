Local

Yesenia Daniel |

2016-09-13

Se inundan unidades habitacionales, hospital y escuela del municipio



Jojutla, Mor.- La población de la zona sur, específicamente de este municipio, se vio sorprendida por la tromba que cayó la madrugada de ayer y que dejó como saldo al menos 70 casas inundadas en cuatro unidades habitacionales, el hospital general y una secundaria.







Una copiosa lluvia cayó sobre la zona sur desde las 4 horas de la madrugada de ayer, acumulando rápidamente grandes cantidades de agua en las zonas bajas.





La zona más dañada se registró en la Unidad Habitacional “Los Arrozales”, en donde al agua alcanzó en su punto máximo alrededor de 80 centímetros, provocando daños y pérdidas materiales, principalmente de muebles y enseres domésticos dentro de las viviendas.





“Yo vengo de trabajar, vengo por mi hijo para llevarlo a la escuela y mira, veme, el agua me llegó a la cintura, ese es el nivel: la cintura; entonces no se vale, quién nos va a pagar todos esos daños, nuestras casas están inundadas y el agua sale al traspatio, entonces quién nos ayuda aquí. Los vecinos dicen que desde las cuatro, cinco de la mañana está así. Y mira a esos bomberos que no hacen nada, mientras que los policías y los vecinos allá tratando de sacar el agua”, comentó una de las condóminos de la Unidad Habitacional “Los Arrozales”.

Los habitantes culparon a un sistema deficiente de alcantarillado el que una sección de esta unidad habitacional se haya inundado de tal manera ayer.

En tanto el municipio reportó afectaciones también en las unidades “La Pastrana”, “Higuerón” y “San Gerónimo”, así como daños menores en el Hospital General “Ernesto Meana” y en la secundaria “Benito Juárez”, ubicada al costado de un apantle.





Las lluvias continuarán

En el último reporte de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de ayer para las próximas 24 horas se preveía que se incrementara el potencial de lluvias e incluso eventos superiores en el sur de la entidad.





La Protección Civil retrocedió

40 años: consultor en PC

Además de lo lamentable de las escenas de la inundación generadas por la naturaleza, el consultor en Protección Civil, Carlos Alberto Ríos Figueroa, lamentó ver cómo los policías y bomberos sacaban el agua acumulada en la unidad Los Arrozales, con cubetas, “fue como ver retroceder la Protección Civil 40 años”, dijo.

“Llovió mucho, pero es más lo que se observó de lo patético que atendieron la emergencia, la Protección Civil retrocedió 40 años, yo vi gente sacando agua con cubetas cuando se supone que el estado, el municipio tiene motobombas, capacidades diferentes para sacar agua. No supieron qué hacer y lo hicieron como hace 40 años; si hoy vuelve a llover igual o mañana vuelve a llover igual, se va a volver a inundar porque es una zona baja, nunca debieron haber construido ahí”, señaló.

El consultor en PC destacó que la construcción al menos de esta unidad, Los Arrozales, no debió haberse realizado puesto que es una zona baja, de ahí el nombre, ya que el cultivo de arroz aprovecha precisamente las zonas bajas porque se riega por inundación de terreno.

Ríos Figueroa, consideró que hubo una falta de coordinación entre el municipio y el gobierno del estado para atender la emergencia.