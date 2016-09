Local

2016-09-13

“Los negros” a la espera de obtener un amparo judicial para poder trabajar



Xoxocotla, Puente de Ixtla.- Aunque por el momento los 60 operadores de mototaxis conocidos como “Los Negros” no están trabajando para no enardecer el ánimo en esta población indígena, el líder de la agrupación, Epifanio Bastidas Catalán, indicó que están a la espera de obtener un amparo judicial que promovieron para poder salir a dar el servicio de transporte público colectivo, amparados en el argumento de que todos tienen derecho a un trabajo digno.



El líder de los mototaxistas, señala que si a pesar de obtener el amparo, el bloque opositor, conformado por 7 agrupaciones que se identifican como “Los colores” y que integran un padrón de 455 unidades, incita a su detención, harán un llamado a la gente que desee trabajar a unirse a “Los negros” para hacer frente con el mismo número de unidades.





Objetivo verdadero

Bastidas Catalán mostró la copia de un documento del año 2009 emitido por el Gobierno del Estado y firmado por el entonces secretario de Gobierno, Jorge Morales Barud, y el director general de Transportes, Francisco Alva Meraz, en donde se da constancia del ordenamiento de los mototaxis, y cuyo objetivo era, además de “satisfacer las necesidades emergentes del servicio de transporte rural y semiurbano”, que cada familia tuviera un sustento económico, por lo que se señala que por familia no habría más de una unidad motorizada para este fin, no obstante, Bastidas Catalán indicó que con el transcurrir de los años, el servicio de mototaxis se ha convertido en un negocio de los principales dirigentes.

“Hay licenciados o hay gente que tiene tienda grande y digo: qué bueno, pero que no hagan abuso de la gente desempleada, abusan de la necesidad de dinero. Las reglas fueron que se tuviera un mototaxi por familia, un decir, yo soy el padre y tengo mi moto, tengo a mi chavo pero él ya tiene su familia y entonces le toca uno, uno por familia porque es una necesidad de trabajo, no es un negocio. Hay algunas personas que tienen hasta nueve lugares, desde los hijos hasta los nietitos, aquí tengo el padrón, donde una sola persona tiene hasta dos y una familia tiene nueve y hasta con prestanombres, entonces no se vale que ellos tengan cinco, seis y pues no lo trabajen, sino que lo rentan”, destacó el líder de “Los Negros”.





Las reglas

Las reglas establecidas en ese entonces, -las cuales siguen vigentes hasta el momento-, era que los prestadores del servicio de mototaxi no pueden vender su número, tampoco rentar.

“Estos chavos ya se pasaron de lanza porque es un negocio, no hay placas; es nada más un número, el número del padrón, porque yo tengo que poner mi moto, mi lona y mi calandria si quiero rentarles”, agregó.

Otros compañeros de la agrupación comentaron que quienes se dedican a rentar los mototaxis piden un pago mensual de mil 500 pesos, 18 mil pesos al año, y el pago adelantado por un año, sólo para usar el número que tienen en el padrón, pues la moto, la lona y la calandria (la cabina donde se transportan los pasajeros), la tiene que poner el rentador.

En este sentido, destacaron que incluso el padrón de 455 unidades de mototaxis toleradas para prestar el servicio de transporte en Xoxocotla por el gobierno de Morelos, podrían estar muy por arriba de ese número, ya que pueden rentar su número más de una vez.

“Hay mototaxis piratas dentro de los mismos de ellos porque a un número le sacan más, entonces ya no son 455”, indicaron.





Antecedente

El pasado mes de julio se suscitó una semana violenta en este lugar cuando “Los negros” se enfrentaron con “Los colores” en su intento de salir a trabajar.

El servicio de mototaxi en Morelos no está regulado por la Secretaría de Movilidad y Transportes, no obstante desde el año 2009 se reconoció un padrón de 455 unidades en Xoxocotla que podrían operar como un servicio “tolerado”. Mientras que el grupo de “Los negros” surgió a raíz del desprendimiento de las otras agrupaciones por abusos y castigos a los operadores de parte de algunos dirigentes, según declararon.