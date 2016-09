Cultura

2016-09-13

La Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Morelos







Invita a su Seminario de Otoño con el tema “La Protección y Rescate de la Arquitectura del Siglo XX en Cuernavaca”, tu participación es muy importante, mayores informes con el Arquitecto Manuel Galguera Villa en el teléfono celular (777) 2400026 correo-e: mgalguerav@hotmail.com

El evento será en el Museo de la Ciudad (antiguo Ayuntamiento) el próximo martes 27 de septiembre del 2016 de 8.30 a 14.00 horas, avenida Morelos 179, corredor cultural de Cuernavaca.

UNAM MORELOS: El Doctor Gerardo J. Ceballos González, Instituto de Ecología-

UNAM dentro del Ciclo de Conferencias Conflictos Humanos-Vida Silvestre presentará la ponencia “Estrategia Nacional de Conservación de Jaguar” en el auditorio Raúl Béjar Navarro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias a las 10 horas; Información en la pagina-e: http://www.crim.unam.mx/web/node/12765 — — — Alejandro Sánchez Ph.D., Stowers Institute for Medical Research, Howard Hugges Medical Institute, USA, presentará la ponencia “Why we need discovery research today” en el auditorio Francisco Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología a las17:00 horas; Información en la pagina-e: http://ow.ly/E3Gk303OL2z.

"HARDCORE o los placeres culposos de la sublime pobreza" puesta en escena para adolescentes y adultos cargada de humor acido... que grupo Epitafio y Satyr producciones presentan en el teatro Ocampo a las 20:00 horas; hay un equilibrio de la mejor ley entre realismo y absurdo, con un feroz sentido del humor siempre en el filo de la navaja; una acertada inversión del orden temporal y una dosificación de la intriga; el objetivo no se encuentra en el solo hecho de entretener, nuestra sociedad tiene conflictos que percibimos día a día y tener una pequeña noción de cómo se despuntan algunos de ellos, contados con un toque acido de comedia; podrá servir para no morirnos de realidad.

EL TRABAJO de divulgación requiere de la colaboración de artistas que, en sinergia con los especialistas en ciencia, puedan desarrollar proyectos conjuntos para la transmisión del conocimiento científico y tecnológico, aseguró el investigador emérito, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fundador y expresidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C. (Somedicyt), Jorge Flores Valdés. En el marco del XXI Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica “Comunicación pública de la ciencia en la era digital”, organizado por la Somedicyt en Querétaro, Flores Valdés expresó que la ciencia y el arte tienen similitudes importantes en lo que se refiere a su evolución. “El arte, con el paso de los siglos, pasó de realista a abstracto; un ejemplo de ello es el pintor holandés Piet Mondrian y su evolución artística del paisajismo a la pintura abstracta. Al mismo tiempo que ocurría este movimiento en el arte, se dio algo similar en las ciencias, particularmente en la física; donde se comenzó a considerar situaciones, condiciones y conceptos cada vez más abstractos hasta llegar a la física cuántica. En ese sentido, la física pasó de lo ‘realista’, es decir, lo que está al alcance de nuestros sentidos, a algo que ya es mucho más difícil y lejano, como son los átomos, moléculas o núcleos atómicos”, aseguró.

HAY FESTIVAL QUERÉTARO 2016 “Imagina el mundo” concluyó actividades con la participación de más de 100 invitados de 17 países, una jornada de charlas, debates, conferencias, lecturas, obras de teatro, proyecciones de películas, conciertos y talleres con el objetivo de promover el arte, la literatura, el periodismo y la ciencia en el estado.

