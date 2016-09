Local

Redacción | Jorge Robles Salazar

2016-09-12

Rechazan que Mateo, Diego y Ana María hayan sido hijos del Caudillo del Sur



Que se realicen las pruebas de ADN para confirmar el parentesco, les piden







Ayala. Mor.-“Yo creo que es el momento de que se sepa quiénes son los verdaderos descendientes de Emiliano Zapata, y que se acabe con el mito de muchos que desde años han vivido del apellido, como Mateo, Diego, Ana, Édgar, Jorge, Benjamín, entre otros, sobre todo este último no sabemos de dónde salió”, señalo Antonio Rosas Sandoval, uno de los presuntos consanguíneos del “Caudillo del Sur”.



Sin demostrar con documentos, ni presentar pruebas fehacientes sobre su propio linaje, varias familias aseguraron ser auténticos descendientes del General Emiliano Zapata Salazar, presentaron en Anenecuilco, lo que dijeron es el árbol genealógico del “Caudillo del Sur”, con lo que rechazan que Mateo, Diego y Ana María hayan sido hijos del héroe agrarista.

Encabezados por Irma Zapata Sandoval y Antonio Rosas Sandoval, quienes aseguran ser nieta y bisnieto de Zapata, por descender de Nicolás Zapata Aguilar, único hijo reconocido por el General, señalaron que desde hace años se dedicaron a establecer el árbol genealógico para “desenmascarar” a quienes por décadas han lucrado con el apellido Zapata.

Aseguraron que para establecer esta relación de descendientes se basaron en las historias que de boca en boca se han trasmitidos entre familias, así como en documentos como actas de nacimiento y matrimoniales, aunque reconocieron que no cuentan con todos, ni con estudios de genética, con lo que dejaron dudas al no poder demostrar ni ellos mismos su linaje.

Según sus propias palabras desenmascararían a Jorge Zapata Sandoval, por no ser nieto de Emiliano Zapara, pero, ellos no comprobaron su autenticidad como descendientes del “Caudillo del Sur”, aún así dijeron que existen personajes como Jorge y Benjamín, quienes han utilizado el apellido Zapata para involucrarse en diversos movimientos sociales, entre ellos el que protesta por impedir que se lleven el agua del río Cuautla y la planta tratadora de aguas residuales para la termoeléctrica ubicada en el poblado de Huexca, municipio de Yecapixtla.

Al cuestionarles cuántas familias reclaman la autenticidad del parentesco, dijeron desconocerlo, aunque existen en Anenecuilco, en la colonia Morelos de Cuautla, en Tlaltizapán y en Jonacatepec.

Respecto al árbol genealógico que presentaron, indicó que es producto de un trabajo de varios años.

“Mi tía ha hecho un trabajo de casi 30 años, nos dicen que veamos historiadores, que vayamos al Archivo General de la Nación, pero nosotros no somos de archivo. Somos de las raíces, no tenemos que andar buscando en un libro y sabemos de nuestras raíces y por eso no tenemos por qué buscar en un libro”, sostuvo Rosas Sandoval.

Retaron a quienes se dicen descendientes del “Caudillo del Sur” a que se realicen las pruebas de ADN para confirmar el parentesco, “que ellos mismos caigan, que se hagan el ADN, que respondan”, sin que ellos mismos se hayan hecho la prueba de autenticidad de la que exigen se hagan otros.

“Ahí está mi tío Diego, que es medio hermano de mi mamá, que es el único que reconoció mi abuelo y vivió en la casa con Nicolás. De ahí que Jorge y Benjamín nada que ver”, abundó.

Indicaron que ninguno de los descendientes de Zapata que aparecen en el árbol genealógico ha abanderado la defensa del agua del río Cuautla, para que no sea utilizada en la termoeléctrica, porque aseguran que su objetivo es otro, aunque sí que han apoyado a algunas manifestaciones de maestros inconformes.