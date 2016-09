Brevi@rio... - Gobierno, puras banalidades y nulos resultados

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2016-09-12

Morelos es un estado a la deriva y la sociedad rehén de los intereses mezquinos de grupos políticos y autoridades omisas o cómplices de la ignominia cotidiana, producto de la inseguridad pública, la corrupción, la ausencia de crecimiento económico y la desatención a los reclamos y solución a los problemas sociales. El estado se encuentra, sin duda, en una de sus peores épocas.



Probablemente ya se hayan gastado ríos de tinta tratando de exponer y señalar lo que el gobierno de Graco Ramírez ha dejado de hacer o ha hecho mal, y otro tanto se haya gastado también en una campaña afanosa por defender lo que a todas luces es indefendible, incluso sin vacilar en atacar a sus detractores utilizando diversos medios, el hecho es que la entidad y los ciudadanos observamos con claridad qué es lo que pasa y de qué se trata, y sencillamente no vemos que las cosas hayan mejorado ni tengan posibilidades de mejorar en el futuro. Sin mejor seguridad, sin más empleos, sin mejores servicios de salud, sin apoyo para el campo o mejores servicios públicos, el estado no camina.

En cambio, lo que vemos es que la agenda de las autoridades y de los políticos está llena de banalidades que mucho tiene que ver con intereses particulares, la defensa a ultranza de posiciones personales pero no de los grandes temas y la atención de los problemas a todos comunes. En el gobierno del estado se habla de muchos logros a casi cuatro años de su gestión, pero los ciudadanos no creen porque no ven o no reconocen esos logros, pues cuando se habla, por ejemplo, de avances en seguridad y del éxito de programas y acciones para disminuir la delincuencia, el contraste lo encontramos en las calles, colonias y comunidades donde los delitos menores o graves son cada vez más frecuentes y más violentos; como tampoco se cree que la inversión ha crecido y que genera una mayor economía, cuando no hay empleos y los que hay son mal pagados. Lo mismo ocurre con la obra pública, pues mientras se habla de grandes proyectos las calles y carreteras del estado, son un desastre.

Otro tema que llena la boca y los discursos de las autoridades y de los políticos es el de la transparencia y la rendición de cuentas, sin embargo es probable que la opacidad se viva como nunca en las instituciones públicas. Mientras el gobierno graquista acusa opacidad en la Universidad del Estado y reclama acciones para su transparencia, ha sido esta administración las más criticada por el ejercicio de los recursos del erario, teniendo en su lista, entre otros, graves sospechas por ejercicio de un crédito de casi tres mil millones de pesos, que ha incluido 500 destinados a la construcción de una nueva sede para el Congreso del Estado de la que no se ha hecho nada; así como la construcción del estado “Agustín Coruco Díaz” de Zacatepec, del que por cierto se decía, detonaría la economía regional pero que hasta ahora no se ve por dónde. La remodelación de la plaza de armas, que se dice ya excedió por mucho el presupuesto original, y la opacidad en el gasto que el gobierno realiza en medios de comunicación, se suman a la larga lista de asuntos que abren un abismo entre lo que el gobierno demanda como transparencia y lo que practica.

Y bastará decir que esas “obras” tienen como común denominar el hecho de ser intrascendentes, lo que es igual a decir que de no haberse realizado nada hubiera cambiado al estado, si en cambio los recursos multimillonarios que se han gastado bien pudieron ser invertidos en obras y acciones que verdaderamente hayan servido a los ciudadanos, tanto como para percibir su utilidad y no el olvido del que ahora goza un estadio, una nueva sede legislativa que no se ha realizado, y una nueva plaza de armas que hasta ahora ha generado más molestias y que pronto, seguramente, será una gran decepción.

Morelos no estaba bien hace cuatros pero ahora no está mejor. En medio de un escenario social crispado y polarizado, sin desarrollo y con un gobierno omiso e indolente ante los problemas que se multiplican, la realidad es que estamos peor que antes y esto nadie lo esperaba y nadie lo quiere, por eso la necesidad de un cambio y no hay porque esperar hasta el 2018…

