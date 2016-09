Local

Guadalupe Flores

2016-09-10

La pequeña industria de la confección ha sido enterrada, opina consejero de la Canacintra



Acusan al gobierno estatal de ejercer una política de discriminación contra los empresarios locales





La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) delegación Morelos reveló que a la fecha han cerrado 300 talleres de sector de la confección textil.



De acuerdo con Isaac Labra Rivera, consejero de nacional de la Cámara, se perdieron más de tres mil fuentes de empleo, esto, ante la falta compras por parte del Gobierno del Estado, la crisis económica y la llegada de empresas dedicadas a bienes raíces.

Incluso, criticó la falta de inversión del gobierno estatal al señalar que las compras del Ejecutivo, como uniformes, provienen de empresas de otras entidades del país, entre éstas Puebla, Ciudad de México o Puebla.

“La pequeña industria de la confección ha sido enterrada, hoy no existe la industria; esto ha generado la pérdida de empleos, sólo han apoyado (…) a las grandes empresas de otros estados, no existe inversión del gobierno del estado, no hay ningún taller, ninguno; antes había compra de uniformes para Seguridad Pública y Secretaría de Salud, ahora no hay nada”, lamentó.

Por lo anterior, responsabilizó al gobierno de Graco Ramírez de despojar a la industria, tras acusar que existe una política de discriminación contra los empresarios locales.

“Hay un desprecio hacia los empresarios locales, aquí en Morelos no se fomenta el comercio interno. No hay nada, nada de empleo, sólo para grandes industrias que tienen negocios en plazas comerciales donde uno no puede competir”, señaló.

Finalmente, Labra Rivera dijo que se anuncian grandes inversiones, pero sólo para grandes proyectos comerciales o turísticos, sin embargo, “el apoyo para microempresarios, no existe”.