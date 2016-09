Local

Erick A. Juarez |

2016-09-10

Cifra contabilizada en lo que va del año; no pasan las pruebas físicas, dice



Cerca de 189 elementos policiacos adscritos al Mando Único han sido dados de baja en los últimos ocho meses, luego de que no aprobaran los exámenes de control y confianza, así lo dieron a conocer autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP).



El coordinador general del Mando Único en Morelos, Francisco Javier Viruete Munguía, confirmó que el municipio de Cuernavaca ha dado el mayor número de agentes policiacos con un total de 59, mismos que no logran pasar las pruebas físicas al presentar varias enfermedades, entre ellas el daltonismo.

El jefe policiaco indicó que los municipios que tienen el mayor número de elementos no aptos son: Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Emiliano Zapata. Sin embargo, informó que las autoridades municipales han solventado a los cuerpos policiales con recursos federales en el pago de su liquidación.

"Se han presentado un total de 189 bajas en lo que va del año, mismos que no ha pasado los exámenes de control y confianza, mismos que no han pasado por padecimientos físicos, entre ellas, enfermedades como daltonismo, en muchas veces no pasan no por la cuestión psicológica, ni socioeconómica, ni de polígrafo, sino por daltonismo", aseveró.

En ese sentido, Viruete Munguía aseguró que actualmente existe una convocatoria para el reclutamiento de nuevos agentes policiacos, por lo que exigen la preparatoria concluida para que el estado se encargue de aplicar los exámenes de confianza.

"De esta forma vemos que ingresan un total de 450 aspirantes a formar parte del Mando Único y únicamente un total de 75 elementos han sido aceptados", concluyó.