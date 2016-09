Local

Yesenia Daniel |

2016-09-10

Se trata de una unidad de “Dorados del Sur” en Puente de Ixtla



Puente de Ixtla, Mor.- Una madre de familia se quejó del operador del número económico 37 de la empresa de transporte público “Dorados del Sur”, que bajó a sus dos hijos, de 11 y 12 años de edad, en la carretera de San José Vistahermosa porque no completaría el itinerario establecido.



La madre de familia que pidió sólo ser identificada con el nombre de Nubia, detalló que el pasado jueves alrededor de las 2 de la tarde mandó a sus hijos a llevar la comida a un familiar que trabajaba en el campo.

Los niños abordaron la combi con placas de circulación 2820-37 P, en Jojutla, con dirección a Puente de Ixtla, pero al pasar por el crucero de ese San José Vistahermosa, el chofer preguntó a los niños hasta dónde iban, y ellos contestaron que más adelante, sin embargo el chofer les dijo que no llegaría más allá porque había feria en Xoxocotla, y les pidió bajar y tomar otro transporte.

“Les di a mis hijos el dinero justo para ir y regresar, entonces no pudieron tomar otra combi y tuvieron que caminar como un kilómetro en la carretera que es estrecha y hasta cierto punto, peligrosa; se me hace injusto y un abuso de parte del chofer de la combi porque recibió el pago por un servicio que no otorgó, además bajó a mis hijos sin importar si podrían tomar otro transporte, por todos lados se me hace injusto y sí quisiera que haya un castigo porque por eso estamos como estamos y luego quieren que uno los apoye con eso de las reformas a la Ley de Transporte, ellos sí quieren que nosotros los entendamos en sus manifestaciones y ellos dan un servicio pésimo”, comentó la madre de los menores.

La quejosa indicó que se presentaría en la base de estas unidades en el municipio de Jojutla para presentar su inconformidad, pero también solicitó que su queja se hiciera pública para que llegara a manos de las autoridades de transporte del gobierno del estado.