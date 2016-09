Observador político - Publicidad negativa y las redes sociales

Opinión

Gerardo Suarez |

2016-09-10

Derivado de los excesos, abusos, la corrupción como distintivo de su gobierno y la nula capacidad para responder a las necesidades ciudadanas como sucede en el tema de la seguridad, Graco Luis Ramírez “se está llevando entre las patas” no sólo su imagen ya destrozada socialmente sino a su partido que lo postuló: el PRD. Por si fuera poco, aquellos que intenten competir por algún cargo de elección popular por este instituto político, remarán contra corriente porque la consigna la llevarán por la actual administración del sol azteca.



CAMPAÑA DEMOLEDORA.- Por si fuera poco, además del descrédito que a nivel nacional y mucho pero muchísimo más en la entidad, el PRD estará en desventaja y por tanto, están ansiosos, obligados y hasta desesperados de ir en alianza con otros partidos políticos porque saben que incluso estaría en riesgo su registro. Aunado a todo ello, se suma la campaña bien pensada que ha resultado ofensiva y demoledora para los diputados de la actual legislatura, sobre todo, para el grupo parlamentario del poder por haber aprobado mediante acciones poco lícitas que tienen que ver con la puesta en escena del Morebús del que nadie sabe pero del que poco importa para haber aprobado un presupuesto millonario sin importar, que docenes de miles de conductores y concesionarios estén en la incertidumbre por la inminente pérdida de sus fuentes de empleo.

Lo cierto, es que la campaña con las imágenes de los diputados de todos los grupos parlamentarios ha tenido un éxito negativo para los representantes populares, porque están siendo exhibidos en la parte trasera de las rutas que circulan por todo el estado. Calificativos que tienen ya marca registrada y que garantizarán que la gente en el próximo proceso electoral, dude en más de una ocasión para darles nuevamente su confianza para que los represente en algún cargo de elección popular e incluso para ratificarlos en lo que será la reelección el Legislativo.





GRACO Y EL ARTE DE LA MENTIRA.- “Pueblo chico, infierno grande”. Refrán que bien le queda al actual mandatario del PRD, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, quien ha hecho de la mentira su principal elemento en todos y cada uno de los discursos que ofrece en los actos políticos e incluso en las entrevistas a modo que hace en diferentes medios de comunicación, cómo ha quedado constatado en los últimos días donde salió no a defenderse sino a tratar de seguir linchando al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como parte de su campaña y estrategia que utiliza cuando busca frenar a quien le provoca dolores de cabeza, se convierte en un enemigo político fuerte y pone en riesgo su permanencia en el poder Ejecutivo y todo los negocios que conlleva el cargo.

Para nadie es un secreto que en reiteradas ocasiones anunció en público que concluiría su periodo para el cuál fue electo por el voto de los morelenses, tal como sucedió en un evento en el municipio de Jiutepec. Por lo tanto, dejó en claro que los seis años se mantendrá en el cargo. Empero, luego revira y dice que sí tiene aspiraciones presidenciales y que buscará ser el candidato del PRD y PAN en esa lógica suya unipersonal e intransferible, por lo cual, se contradice pero eso, es algo que al oriundo de Tabasco poco le importa.

Por lo tanto, a sólo días para cumplir los cuatro años de su gobierno y en medio de un ambiente de rechazo hacia su persona, su política, su gobierno, su familia y todo lo que huela a él, decidió confiarle a los legisladores y a gente de su gabinete que sí irá por la grande por lo cual, dejó alborotado el gallinero porque salieron en automático varios interesados en sucederlo en el cargo. Lo único que provocó con su autodestape fue una incertidumbre política de lo que sucederá en Morelos, porque varios grupos empezaron a moverse y otros, decidieron darle las… gracias y apoyarlo en todo para tratar de ser el “designado” para ocupa el negocio de lo que representa el interinato de la gubernatura en la entidad.

LAS REDES SOCIALES.- Lo que no había hecho en varios años, esta semana antes, durante y después del diálogo entre los integrantes del Frente Amplio Morelense y Gobernación Federal, el mandatario Graco, salió como si anduviera en campaña a la mayoría de los medios con los cuáles tiene compromisos económicos y publicitarios para seguir mintiendo y sobre todo, para atacar, denostar y destrozar política y socialmente al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, sin haber tenido éxito en su aventura. Sin embargo, la gente a quien se le pagó para que tapizara la avenida universidad con publicidad negra en contra del rector, así como todo lo que dijo en su contra no tuvo un mayor peso porque la gente ya sabe que esa es una de las formas de autodefensa cuando ve en riesgo su negocio en la gubernatura. No le importa mentir. Jamás le ha importado a Graco. Hace y dice lo que quiere tratando de hacer creer lo que él dice aunque la gente ya lo conoce.

Un ejemplo de ello, es el rechazo social que existe en las redes sociales y pese a los gastos millonarios para contratar empresas que logren “viralizar” su información y declaraciones, el pueblo de Morelos lo rechaza.

Pregunta infantil: ¿Ha visto algún día sin guaruras al gobernador Graco Ramírez, por algunas calles de pueblos, comunidades o colonias en alguno de los 33 municipios de Morelos? Y por tanto, ahora menos que nunca lo verá al menos en los siguientes dos años porque el rechazo de su persona es tanto que ya se convirtió en odio.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: gerardosuarez73