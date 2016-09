Local

Redacción |

2016-09-10

Diariamente se reportan en cuatro municipios; no hay policía que detenga a grupos criminales



Piden además, habitantes esclarecer la ejecución del hermano del Secretario del Ayuntamiento de Tetecala y de un comerciante



Condenan habitantes de Tetecala la ejecución de hermano del Secretario del Ayuntamiento y de un comerciante, ultimados de 14 balazos dentro del bar “Corona” a manos de presunto pistolero a sueldo, el cual hasta el momento continúa en libertad.



Se trata de Juan Carlos “N”, de 45 años de edad, quien además participó como candidato a Regidor en las pasadas elecciones por el Partido Verde y hermano del funcionario ya mencionado, quien perdió la vida tras una lluvia de balas al interior de la taberna ya referida.

La víctima departía con un amigo de nombre Raymundo “N”, de 46 años, conocido comerciante de la región, quienes el pasado miércoles al filo de la medianoche fueron acribillados a manos de un pistolero que los sorprendió dentro del bar y, sin que nadie pudiera evitarlos, les vació el contenido de las balas de una poderosa pistola calibre 9 milímetros de las llamadas “quinceañeras”.

No hubo discusión, las víctimas no conocían a su verdugo, pero el asesino sí sabía quiénes eran ellos, posiblemente por alguna fotografía o alguien se los señaló, pero fue directo a ellos y los mató sin motivo alguno, para luego salir de la cantina y retirarse sin contratiempos, debido a que a esa hora, la medianoche no hay vigilancia en el lugar o los pocos policías de servicio duermen.

Sin embargo, vecinos del lugar rechazan la versión que se ha corrido, en el sentido de que había droga en la mesa o en las ropas de las víctimas, ya que aseguran, ninguno de los dos tenía adicción a dicha sustancia como tampoco la comercializaba, ya que eran gente de trabajo y de ello hablan quienes los conocieron.

La población ya está cansada de tantas ejecuciones de habitantes de la zona sur poniente del estado, lo mismo es en Coatlán del Río, que en Tetecala, Mazatepec o Miacatlán, a donde son masacradas personas de bien, ajenas a cualquier evento criminal y que hasta el momento ninguna de esas muertes ha sido esclarecida como tampoco han sido detenidos los responsables, porque no hay investigación, interés o personal de la Fiscalía que atienda estos eventos.