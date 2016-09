Local

Yesenia Daniel |

2016-09-09

Zacatepec, Mor. Luego de que se confirmara que el alcalde de este municipio, Francisco Salinas Sánchez, fue destituido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), por un laudo de 600 mil pesos que no pudo pagar; el abogado Antonio Sorela Castillo, especializado en derecho laboral, apoyó que el edil haya recurrido al amparo para seguir fungiendo como mandatario municipal.



En la opinión de otros abogados, la resolución de los tribunales laborales al destituir a los funcionarios de primer nivel de gobierno es ejercer una presión ante el desacato de pago con los trabajadores, no obstante, para el doctor en Derecho, los alcaldes no tendrían por qué no recurrir a una defensa ante una situación que no provocaron.

“En muchos casos se ha dicho en foros que por obviedad, si un titular de una alcaldía no cumple con las obligaciones como es esta de pagar, de hacer frente a los laudos en materia laboral, tendría la obligación de dejar el cargo pero vuelvo a insistir, esto sería violatorio de derechos fundamentales porque él a fin de cuentas fue elegido conforme a derecho y no puede quedarse en estado de indefensión, vuelvo a repetir, como cualquier ciudadano puede impugnar las resoluciones emitidas de cualquier autoridad”, explicó Sorela.

Y es que el alcalde de Zacatepec se reservó por varios días hablar del tema de la orden de destitución que recibió de parte del tribunal laboral, que le indicaba que no podría realizar actos como presidente, por ello evitó estar presente en actos públicos pero volvió a sus actividades normales una vez que le fue concedido un amparo para permanecer en el cargo a pesar de la resolución.

“Realmente hay muchas opiniones que señalan que al ya ser destituido ya no tendría que aparecer en medios de comunicación, en actos públicos, lo cierto es que como cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse, y cierto es que el tribunal emitió esta resolución pero todavía no es firme, tiene la oportunidad él de defenderse y pues creo que ya lo hizo, como cualquier otra autoridad”, dijo.

Sorela Castillo apuntó también que sería importante conocer la resolución directa del tribunal, puesto que podría no estar firme y los señalados podrían recurrir a otras vías, principalmente de conciliación.

“A los ayuntamientos no les gusta conciliar en materia de laudos”

Con base en la crisis financiera que registra la mayoría de los municipios por el pago de laudos, el abogado laboralista señala que parte de este problema se debe a que los responsables de las áreas jurídicas no buscan conciliar con los actores, no presentan propuestas adecuadas y la postura es la de ofrecer propuestas “irrisorias” que van desde el 10 hasta el 20 por ciento del total del monto de su laudo.

“Hay que ser reales, la mayoría de los actores, estarían gustosos en condonar cierta cantidad de su crédito laboral, siempre y cuando un ayuntamiento cumpla con el convenio al que llegaran”, concluyó el abogado.