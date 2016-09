Brevi@rio... - Caos vial vs mala planeación

Opinión

Miguel Angel Provisor

2016-09-09

Además del desastre en que ha resultado la administración municipal de la ciudad capital, también está convertida en un caos vehicular y poco pueden hacer las autoridades. El desorden en el crecimiento urbano y la mala planeación y ejecución de obras las obras viales, tienen al filo de la desesperación a los habitantes.



Cuernavaca no fue ni remotamente concebida para enfrentar la explosión demográfica de los últimos años. Con un desarrollo urbano desordenado, un crecimiento anárquico del transporte público y del parque vehicular de particulares, a lo que se agrega la topografía accidentada y la pésima planeación de obras de desarrollo y de la infraestructura vial, la ciudad capital se encuentra convertida en un caos donde para trasladarse de un punto a otro en toda la zona conurbada, ya sea en ruta, taxi, o en una unidad particular, se tiene que lidiar con un intenso tráfico y con la pérdida de tiempo.

Pero además, una de las graves consecuencias que este desorden y la vorágine que enfrenta Cuernavaca es el alto índice de accidentes automovilísticos que han disparado las cifras trágicas y multimillonarias perdidas económicas, y al respecto sería sólo parcial el análisis para deducir que han sido las pésimas obras del “paso exprés” y su demora, las que han provocado el hartazgo de la sociedad, pues en realidad la ciudad ya venía padeciendo cada vez más las consecuencias de un crecimiento anárquico, producto de la irresponsabilidad e indolencia oficial en la planeación del desarrollo urbano.

En estas condiciones, no será montando operativos de la policía vial y destacando elementos en las zonas de congestionamiento y en horas pico, como se resolverá ahora y en un futuro el problema de vialidad en nuestra ciudad capital, la que por cierto también como consecuencia enfrenta serios problemas de contaminación ambiental. Lo que se requiere es soluciones a mediano y largo plazo, basadas en propuestas reales para replantear el desarrollo urbano, considerando para ello la opinión de verdaderos expertos en la materia. El morebus, proyecto por ahora suspendido, es por ejemplo una aparente solución en el caso del transporte público, pero que en realidad, considerando la actual situación urbana de Cuernavaca, parece más una ocurrencia que una solución…

BREVES: Dice uno de los diputado más demagogos que existe en Morelos, Jaime Álvarez Cisneros, que sus colegas de legislaturas pasadas fueron omisos y quizás cómplices de las corruptelas de funcionarios estatales y municipales al no sancionarlos; y que incluso, eso no va a pasar con quienes integran la actual cámara local. ¿A caso los probables delitos de los ex-funcionarios ya prescribieron como para que Álvarez Cisneros y compañía nos demuestren que lo que dice va en serio? Sería un buen ejemplo de sus dichos que de inmediato iniciara los procesos respectivos en contra de esos malos servidores públicos a los que alude, incluso, deberían los diputados reabrir el caso de los casi tres mil millones de pesos que el gobierno del estado solicitó en empréstitos y cuyo resultado de su auditoría nadie cree. Podemos apostar que las declaraciones que el diputado de marras ha soltado en los últimos días no es más que parte del show mediático del que ha hecho costumbre en su carrera política, y si en verdad quiere que le creamos, insisto que debería dar muestra de proceder en contra de muchos de los actuales funcionarios del gobierno del estado y de los municipios que se han llenado y se llenan los bolsillos con el dinero del pueblo. A propósito ¿quién audita y a quien le rinden cuenta los diputados? Todos se llenan la boca con el tema de la transparencia, sin embargo son los legisladores del estado lo que menos rinden cuentas de los presupuestos millonarios que ellos se asignan… La Universidad Autónoma del Estado de Morelos entregó ayer a la Policía Federal los perfiles genéticos de los cuerpos hallados en las fosas de Tetelcingo con el que se aportan elementos científicos y de investigación para permitan conocer los hechos, pero sobre todo, aquellos considerados como negligencia, omisión y hasta delitos cometidos por las autoridades estatales. El vergonzoso caso de las mejor llamadas fosas clandestinas de Tetelcingo, es un caso especial y por mucho, en otras latitudes del mundo, ya se hubiera considerado como in crimen de lesa humanidad, sin embargo aquí en Morelos esos hechos trataron de ocultarse desde el mismo gobierno del estado y por si no fuera suficiente, se han dilatado las investigaciones de manera doloso…

