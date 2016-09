Nosotros - Deuda y criminalidad: el horizonte sombrío de los mexicanos.

Opinión

José Maria Román |

2016-09-09

Realmente el problema Nacional del endeudamiento al igual que la deuda del estado de Morelos guarda una extraña similitud que junto con la criminalidad fatalmente nos arrastra a un panorama poco halagador para nuestra sociedad. El origen de estos dos problemas es uno mismo: Graco el Gobernador y EPN el Presidente, junto a ellos, pegado a ellos y de la mano caminan los respectivos Congresos como paleros y socios de un fin común: El caos y el desorden social.







La deuda Nacional acaba de anunciarse que ha crecido un 14.1 % en esta administración federal en relación a como la recibió el actual Presidente, ese crecimiento sumado al 36.4 por ciento que ya existía nos arroja un saldo ligeramente superior al 50% del Producto Interno Bruto, que es lo que debe la nación y que en el futuro hay que pagar más los respectivos intereses. Para pagar ese endeudamiento solo hay un camino lógico: incremento de impuestos que aunque se diga que no se incrementaran, todos sabemos que eso es una mentira más que se estila en las esferas del gobierno federal. Ya pasó y acabamos de observar como impunemente se miente al anunciarnos en diciembre pasado el propio Presidente y voz en cuello que no habría incremento del precio de los energéticos gracias a la Reforma Energética para luego seis meses después anunciarnos alzas sobre ese rubro. Los políticos no tienen palabra, tienen intereses y es evidente que no son los nuestros. Luego entonces debemos esperar más impuestos que desde luego si son discretos y para guardar las formas lo harán por el lado de los impuestos indirectos como el IVA en algunos rubros. Pueden también recortar reconocimiento de gastos para aumentar de forma indirecta los impuestos. Este ejemplo desde luego que se distribuirá y se copiara en los Estados y en los Municipios que andan igual de endeudados por su mala administración básicamente. Por ejemplo Graco es el Gobernador quemás ha disparado la deuda del Estado de Morelos de forma abusiva y criminal, además ilegalmente como es el recientemente aprobado crédito por 1325 millones de pesos que el Congreso violando la Ley de Deuda Pública de carácter federalautoriza de forma irresponsable el mes pasado. El Estado se verá en verdaderos problemas para pagar los préstamosmás los intereses contratados por este Gobernador. Ningún titular del Ejecutivo Estatal había hecho tan gran endeudamientoestatal como Graco. En ambos casos, el Presidente de la República y el Gobernador, se van en dos años el primero, y en días posiblemente el segundo, pero la deuda nos la heredan para que de nuestros impuestos paguemos. De los Municipios Morelenses y su deuda se sigue la misma ruta: No tienen dinero para alimentar una exageradaburocracia que resulta inútil e injustificada y reforman constantemente los reglamentos para sangrar a los contribuyentes con aportaciones absurdas e ilegales, inclinándose por incrementar desmesuradamente los cobros de uso de suelo, licencias de construcción, reglamentación de Protección civil, medio ambiental, etc. No hay quien vigile y controle estos excesosporquetratándose del estado tanto como de municipios son socios de la misma perversidad.





Los políticos olvidan una regla elemental de la economía que es que a mayor incremento en los impuestos, menor cantidad de dinero en manos de los ciudadanos y a menor dinero en manos de la gente, mayor delincuencia. El gobierno es pues la mayor fábrica de delincuencia porque el hambre aprieta y el gobierno solo da limosnas en lugar de oportunidades de empleo.





En delincuencia, ni el mínimo decoro se manifiesta por los gobernantes. Peña Nieto tiene en su haber en los prácticamente cuatro años en el gobierno casi 35 000 mil asesinatos violentos, la mayoría con tintes obvios de crimen organizado, según datos dados a conocer recientemente por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Graco es lo mismo, la criminalidad va en aumento año con año y solo este mes ya se contabilizan en lo que va del año más de 330 ejecuciones(en otras contabilidades se llega ya a los 390) en sus diversas modalidades, sin que tienda a disminuir. De acuerdo al parámetro que se tiene y de seguir esta línea de delitos, en el año superaremos con creces el número de homicidios del año pasado. Si a esto le agregamos que acaba de anunciarse que saldrán a la calle más o menos 50 mil personas detenidas actualmente en los penales del País que a juicio de los juzgadores y de acuerdo a las reformas de los códigos penales, sobre todo en materia federal podrán estar en libertad en cuestión de pocos meses, lo que obviamente si son delincuentes, van a engrosar más la nómina delictiva en nuestras calles y desde luego, Usted y los miembros de las familias Morelenses en su caso serán las víctimas de los delitos que probablemente se sigan incrementando ante la pasividad de una Comisión de Derechos Humanos Estatal que muchas veces no sirve más que para membrete y Show.

Jmroman205@gmail.com