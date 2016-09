Cultura

Redacción | Rodrigo A. Uribe Cevallos

2016-09-09

“Anoche soñé con casas y flores, / en esta vida lo peor es que me ignores/ y llores. / En cada luna llena pido que no haya dolores. / Anoche soñé con tu hermana. / Hay amor en el ambiente. / Pero tu piel es demasiado y yo soy muy transparente. / […] Me gusta cuando se espera algo diferente”

Sara Hebe, Un cambio.

Tarareo

Yo sí te bailaba una cumbia en la cama. Y hasta de trompa.

Lívido

Yo te amo. Sólo espero que en verdad existas.

Estallidos

Te reventaría los ojos a besos. Y los pechos. Y tu espalda. Y tu cintura. Y tus caderas. Y tus piernas. Y tus cachetes. Y tus nalgas. Y tu boca. Y tus labios. Y al final, espero, me reventaría entre tus manos.

Sunshine

Tú la mataste con tu indiferencia. A diario la mirabas desprenderse, poco a poco, por partes, de pequeñas piezas de su frágil cuerpo hasta quedar sólo un corazón que palpitaba por un abrazo. Y tu arrogancia necia, que igual hiere con miel o con sal, no te permitió arrodillarte ante el único templo que vale un sacrificio. Te has batido con quimeras al igual que con molinos de viento, y estúpidamente buscas la aventura efímera en lugar de la fantasía eterna. Tu cuerpo se volverá polvo, como todos, pero unas venas guardarán el recuerdo de tus pasos: un fantasma, una sombra y una tea. En la vida se adquieren sueños, y debemos ser responsables de ello. Tú la mataste con tu indiferencia. No llores, si un día sus lágrimas se te perdieron entre la lluvia fría.

Bahías

Me preguntas si en esta noche de lluvia, después de un par de cervezas, me iría contigo. Tu cuestionamiento lo interpreto como una disyuntiva: perderme una vez más en las irregularidades de tu cuerpo, lo que daría un poco de sentido a esta efímera existencia, o perderme en la masa de objetos desechables de la realidad productiva, lo que daría un valor económico a este individuo. La respuesta es: sí, absolutamente sí. Siempre, cada vez, si este hecho se repitiera un millón de veces en un retorno eterno, preferiría soñar a tu lado. Pero la fatalidad de una noche como esta, con tus ojos suaves y descuidados que igual me roban el pensamiento o me erizan la piel, me grita que en ellos hay tormentas. Y mi pecho se agita con sus vientos furiosos e intempestivos, como tus besos. Temo caer por la borda y naufragar en el mar de suspiros que baila junto a las costas de tu cintura, y sin darme cuenta en ellas camino con mis dedos pegajosos. Titubeo cuando me percato de mi atrevimiento. Nada nuevo entre nosotros, pero el reconocimiento entre nuestros cuerpos rompe con mi intención de abstenerme a participar en este baile náutico: mi poca tolerancia al alcohol me desinhibe y poco a poco me entrego al vaivén de la marea de tus caricias recorriendo mi espalda. Alrededor solo miro el horizonte de tu cuerpo recostado. Entu piel, cual arena, se marca el recorrido de mis labios buscando agua. Después de la insolación que me causan tus ojos, llueves sobre mojado y te evaporasjunto con las nubes. El amanecer sin ti, ahora recuerdo, es como una noche sin estrellas.

