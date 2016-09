Local

Erick A. Juarez

2016-09-08

En contra de la sentencia de 32 años de cárcel dictada, pero sin la presión del Ejecutivo



Lo anterior, ante la posibilidad de que el TSJ la ratifique sin considerar el recurso de casación





Ante la posibilidad de que las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratifiquen la sentencia de 32 años de prisión a los cuatro sujetos conocidos como “Los Marcelinos” sin considerar el recurso de casación, la defensa legal de los sentenciados exigió al Poder Judicial respetar la autonomía y evitar que el Poder Ejecutivo interfiera en el juicio.



El defensor de los hoy sentenciados, Christian Fragoso Velázquez, aseguró que se encuentra en espera de que el Poder Judicial designe a los dos magistrados restantes para componer la sala, ya que en su momento la impartidora de justicia, Nadia Lara Chávez y Andrés Hipólito se encontraban impedidos para atender el juicio por desconocer los pormenores.

Denunció que durante el desarrollo de las audiencias orales de “Los Marcelinos”, asistía el personal de la Secretaría de Gobierno del Estado, por lo que no descartó que los magistrados del Poder Judicial del estado de Morelos pudieran resolver de manera “política” y no apegado a derecho, luego de manifestar su temor a que sea desechado el recurso de casación que promovió en días pasados.

Cuestionado respecto a la posibilidad de que los magistrados del TSJ puedan seguir línea (política) para la resolución de juicios, el experto en derecho penal, Christian Fragoso Velázquez, advirtió que los juzgadores continúan resolviendo los juicios mediante la presión mediática y social.





Sumisión provocó sentencia

Fragoso Velázquez afirmó que la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo provocó que a pesar de la falta de pruebas fueron sentenciados: Victorino Marcelino Ortega, Víctor Marcelino Mateos, Héctor Marcelino García y Elidio Marcelino Mateos con 32 años de prisión y el pago de mil 500 pesos como multa, al ser acusados del delito de homicidio calificado en agravio del activista del Frente Popular Revolucionario (FPR), Gustavo Salgado Delgado.

“Lo que pedimos es que se resuelva conforme a derecho, no estamos pidiendo impunidad, pero sí estamos pidiendo que se valoren todas las pruebas conforme a derecho; creo que los imputados tienen derecho a una justicia imparcial, pronta y expedita y que no exista ninguna línea política tendida para que se resuelva en ese sentido (…) Se les impusieron a 32 años de prisión a mis representados los cuales por supuesto que no se encuentran justificados en ninguna medida de prueba objetiva que pueda sustentar esta sentencia”, concluyó.