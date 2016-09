Local

Minerva Delgado

2016-09-08

El Auditor Superior de Fiscalización, José Vicente Loredo Méndez, reveló que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Hechos de Corrupción por el crédito de 600 mdp que la UAEM contrató con el Banco Interacciones, sin tener la autorización del Congreso morelense, lo que constituye una violación a la Ley de Deuda.



Ayer, en conferencia de prensa convocada para anunciar los "avances de las auditorías especiales que se le han encomendado", y en la que estuvo acompañado por diputados de la Comisión de Hacienda, Loredo precisó que ya le corresponderá a la Fiscalía tipificar el delito, "porque sería muy irresponsable de mi parte hacer alguna aseveración".

Precisó que la Ley de Auditoría vigente, obliga a la Entidad Superior, dar a conocer a la autoridad responsable de algún hecho ilícito que se "detecte" durante el proceso de fiscalización, y es que la Ley anterior condicionaba cualquier denuncia a la conclusión primero del proceso de fiscalización.

"La denuncia es contra quien resulte responsable de algo que nosotros vemos que no es correcto, que se aparta de la legalidad y que no me corresponde a mi, le corresponde a la Fiscalía de Hechos de Corrupción", anticipó.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública (CHPyCP), Eder Rodríguez Casillas precisó que la autonomía universitaria no exime a las autoridades universitarias de la obligación que tenían para solicitar autorización del Congreso para contratar un crédito con el banco interacciones.

La denuncia emprendida por la Entidad Superior, se desprende de la revisión especial que el Congreso le encomendó realizar al ejercicio fiscal 2014-2015 de la Máxima Casa de Estudios.

Durante la conferencia de prensa, Loredo Méndez negó haber sido objeto de amenazas o intimidaciones por la auditoría emprendida a la UAEM, aunque sí señaló que ha habido resistencias en la institución a entregar determinada información.

Añadió que la Entidad Superior está revisando "con mucho cuidado" la obra pública realizada por la UAEM, y sin ofrecer más detalles, se limitó a señalar que la auditoría lleva un avance del 60 por ciento.

Respecto al avance de las revisiones especiales a municipios correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, únicamente dio a conocer que hay observaciones en obras de 349 mdp.

El diputado perredista Eder Rodríguez aclaró que las revisiones que realiza la Entidad Superior, "no son cacerías de brujas", mientras que el diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez advirtió que en el proceso de fiscalización irán "hasta donde tope". En la rueda de prensa, también estuvieron las diputadas Silvia Irrá del PVE y Beatriz Vicera Alatriste del PRI, aunque se mantuvieron al margen de expresar alguna opinión.