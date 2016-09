Local

Yesenia Daniel |

2016-09-08

Jojutla, Mor.- La Dirección de Protección Civil dictaminó que el balcón de la presidencia municipal en donde cada año se da el tradicional Grito de Independencia, no está en condiciones de recibir a más de 10 personas del cabildo esa noche.



El deterioro de la estructura de este edificio histórico no es algo nuevo para las autoridades municipales, por ejemplo, en el periodo del ex alcalde Enrique Retiguín Morales (2009-2012), se desprendió una parte, afortunadamente no hubo lesionados. Mientras que en el periodo de la ex presidenta Hortencia Figueroa Peralta (2013-2015), la herrería del balcón también se desprendió, pero se arregló días antes del 15 de septiembre.

De acuerdo a los datos históricos recabados, este edificio que ahora funge como ayuntamiento, fue en sus inicios (1872) la cárcel local; por ello presenta ya daños en su estructura.

El titular de Protección Civil en Jojutla, Irineo Herrera Ocampo, mencionó que ya se hizo la supervisión del lugar y con base a ello se decidió que máximo 10 personas pueden estar ahí arriba en la proclama de Independencia.

“Vemos que está un poco dañada la superficie del mismo y pues no es recomendable para que sea un evento de magnitud y que suba bastante gente; ciertas personas nada más pueden estar en el lugar, cuando mucho unas diez”, declaró el funcionario municipal.

En otro tema, el director resaltó que en los días patrios el personal de Protección Civil se mantendrá al pendiente de que los asistentes al Grito no ingresen al primer cuadro con pirotecnia para garantizar la seguridad de toda la población.