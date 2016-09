Local

Erick A. Juarez

2016-09-08

Ante el posible incremento de demandas laborales en su contra



Ante la posibilidad de que se incrementen las demandas laborales en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, integrantes del Foro Morelense de Abogados (FMA) dieron a conocer que trabajarán mediante las asesorías de manera conjunta con las autoridades municipales.



En entrevista, el presidente del FMA, Pedro Martínez Bello, aseguró que ante la “guerra estéril” que existe entre algunos ex funcionarios municipales que sólo ha generado desestabilidad en el gobierno capitalino, se respaldará al gobierno de Cuauhtémoc Blanco en diversas causas.

Tras reunirse el edil Cuauhtémoc Blanco con integrantes del FMA se acordó trabajar de manera conjunta como un “ente auxiliar” para cumplir las demandas laborales, así como en asuntos jurídicos que se pudieran presentar en el municipio.

"El Foro Morelense de Abogados le brinda el apoyo total al señor Cuauhtémoc Blanco Bravo porque hemos visto y percibido a través de los medios de comunicación cómo existe una guerra estéril entre algunos funcionarios revanchistas, porqué esto debe de cesar, ya que en nada conviene para la ciudadanía esté tipo de guerras estériles", dijo, el experto en derecho.

El jurista, declaró que el papel de los miembros del Foro Morelense de Abogados, será en la facilitación del trabajo jurídico a los ayuntamientos que así lo requieran; con la finalidad de que los gobiernos municipales cumplan con su cometido en servir a la ciudadanía para otorgarle los servicios públicos municipales.

"Morelos, ya no puede ser la nota nacional, Cuernavaca ya no puede estar en el ojo del huracán a nivel nacional, porque los ciudadanos no somos violencia, somos gente de paz (...) El motivo es para brindarle el apoyo y, evidentemente, como sociedad civil organizada podemos ser facilitadores para que esta situación avance en el ayuntamiento de Cuernavaca", concluyó.