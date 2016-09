Opinión - Ayuntamiento de Cuernavaca, botín de políticos

Opinión

Como simples ciudadanos y observadores de lo que ya no es sorpresa, tratándose de conflictos y enredos políticos, donde el centro de desavenencias es el control del poder político y económico, damos nuestro punto de vista acerca del conflicto que se ha suscitado en el ayuntamiento de la capital del estado en torno a los millones de pesos, que afirman los hermanos Roberto y Julio César Yáñez Moreno, dueños del PSD, entregaron a Cuauhtémoc Blanco para aceptar ser candidato de ese “mini partido” a la presidencia municipal de Cuernavaca. De entrada todo parece ser venganza política, dada la “traición” y “ofensa” que para estos hermanos fue, el que Cuauhtémoc Blanco despidiera del cargo de secretario del ayuntamiento a Roberto Yáñez, por caerle al ahora ex funcionario, así lo afirmó el alcalde, en actos de corrupción. Ante decisión que habla de que en el actual gobierno municipal no caben los corruptos, al menos esa es la intención, ni tardos ni perezosos, los Yáñez, se le fueron a la yugular a Blanco, acudiendo a una televisora acusándolo de haber recibido 7 millones de pesos para prestarse a ser candidato del PSD, oferta que le hicieron los Yáñez, para que la figura del futbolista, con la fama que goza, salvara el registro del llamado Partido Social Demócrata. Una vez logrado los objetivos: seguir el PSD gozando de prerrogativas y disponer del negocio que representa el manejar y administrar el ayuntamiento de Cuernavaca, al ex futbolista se le quiso tener como figura decorativa, sentado en la silla, pero detrás de ésta, quienes asumirían decisiones políticas y administrativas, entre ellas el nombramiento de cargos y por supuestos las finanzas, serían los políticos del PSD y oportunistas subidos al barco. En este contexto, Cuauhtémoc, novato y sin tablas en política y tampoco ducho en administrar un municipio como es el de Cuernavaca, se ha visto envuelto en un remolino de ambiciones, truculencias y juego perverso a manos de vividores, rastreros, adictos a la idea de que vivir fuera del presupuesto es un error.



Respecto de los millones supuestamente recibidos, el alcalde Blanco deberá responder y deslindarse de la grave acusación que le endilgan sus hoy acérrimos enemigos, los Yáñez, asunto en que ya el INE investiga y se espera que la embarazosa situación se aclare, en la que de antemano los acusadores de Blanco quedan mal parados por su perfil de ambiciosos y truculentos, pues aparecen como quienes ofrecieron dinero al ahora alcalde para lograr sus metas nada éticas y sí conveniencieras, faltos de honradez y limpias conductas. Cuauhtémoc deberá demostrar falsedad de la acusación, si es que quiere seguir gozando de la confianza y credibilidad de buena parte de la ciudadanía que gobierna. Fuera de tales deslindes, lo que se advierte es una feroz campaña mediática en contra de quien derrotó en las urnas en junio del 2015 a los candidatos del PRI, PRD y PAN. Se advierte que esto no se le perdona, por lo que la figura del deportista metido en la política, por una o por otra causa es a la que hay que golpear.

¡Que renuncie Cuauhtémoc Blanco a la presidencia municipal! Grita el PRI, quien no tiene la mínima calidad moral para ostentarse como honesto partido gobernante. El PAN vía sus regidores ataca a Blanco, pero callan ante las corruptelas de gobiernos panistas en la capital. El PRD se muestra al acecho, moviéndose tras bambalinas su dirigente Rodrigo Gayosso para “a río revuelto” haber que pesca. ¿Con qué autoridad moral, éste y con los que hace maridaje, se levantan como adalides de honestidad?. A ojos de ciudadanos, el alcalde Blanco se halla entre una jauría de políticos corruptos y mafiosos a quienes estorba para que el ayuntamiento cuernavaquense siga siendo botín de partidos y de funcionarios, incluidos los regidores que no dan paso sin huarache, entre estos Arturo Aldaco quien con su careta de militante de Morena, se alinea a intereses de las mafias que se mueven dentro del ayuntamiento. Mientras tanto Cuernavaca sigue en el desgobierno y en el caos y sus habitantes sufriendo las consecuencias.

