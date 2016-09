Casos y Cosas de Morelos - A propósito, ¿quién audita al Congreso del Estado?

Opinión

Redacción | Sergio Dorado

2016-09-08

Según el diputado Jaime Álvarez Cisneros, la historia ya le tiene asignado un sitio privilegiado por ser él un adalid adelantado en materia de transporte. Asegura sentirse orgulloso de que tanto sus hijos como la sociedad morelense gozarán de un servicio moderno y eficiente; y él, como miembro de la LIII Legislatura, podrá presumir a hijos y extraños con orgullo haber sido factor determinante para el cambio en materia de movilidad, un valiente que ante la adversidad y el rechazo social al Morebús no dobló ni espíritu o voluntad heroica para alcanzar un sitio merecido y reservado para él en la historia local. “Yo sí voy a tener un orgullo conmigo mismo…” –expresó el adalid con una espada imaginaria desenvainada y presta contra quien o quienes se interpongan en su camino.



En otra parte de la entrevista, que es donde se dio lo que aquí se relata, respondió, a pregunta expresa del entrevistador, que se intentó socializar el proyecto del Morebús antes de su aprobación, pero que ante el necio rotundo “no” de la inconformidad social no quedó más que echar a un lado el inoportuno contrapesode los representados y asumir la facultad y responsabilidad constitucional para llevar a cabo lo que Morelos merece.

El punto de esta declaración, sin embargo, no parece tener pies o cabeza. Incluso la misma secretaria de Obras Públicas declaró, no hace mucho, no tener conocimiento del proyecto. Entonces, cómo se puede socializar un proyecto que nadie conoce. Pifias discursivas de esta naturaleza son las que evidencian opacidad que no satisface a la sociedad.

En la entrega anterior de quien esto escribe se mencionó que no hay duda de que los morelenses merecen un transporte moderno, eficaz y económico. ¿Quién se atrevería a afirmar lo contrario? Pero, ¿por qué las cosas se hacen al revés? Primero se hace la reforma a la ley del transporte, luego el congreso autoriza una cantidad millonaria para cristalizar la intención… ¡Pero todavía no se conoce lo que se va a hacer! ¿Acaso no hay incongruencia en ello?

Jaime Álvarez no necesita ensanchar el orgullo para llevar a cabo lo que es su obligación. No lo hará con dinero personal. En todo caso, la concreción del Morebús se efectuará con recursos de los contribuyentes y él es solamente un funcionario público y no un adalid histórico como a sí mismo se concibe. Para nada imagino una estatua del susodicho reemplazando al jinete del excaballitorecién expulsado de la Plaza de Armas, tomando la silla de un héroe que en vez de machete en mano lleva un “morebusito” en lo alto. ¡Vaya pues!

No, la socialización del proyecto del Morebús nunca se ha llevado a cabo, y ni siquiera intención ha habido al respecto, pues no es posible socializar algo que nadie conoce. Lo único que se ha dicho al respecto es que iniciará en Jiutepec y morirá en la Universidad. Y es ahí donde precisamente radica el punto clave de la inconformidad social que el diputado de marras y sus homólogos no comprenden. No les alcanza. No sólo es el asunto del Morebús, sino todo lo que sucede en Morelos. Todose hace de manera sesgada, de manera que deja un sabor de boca extraño, amargo, pestilente incluso, como si siempre hubiera un faltante para alcanzar el convencimiento y el reconocimiento social; y eso, desde luego, abona al descrédito.

Y sí, es cierto, el diputado de verdad anda con el pelo suelto y el pecho hinchado de valentía y orgullo no solamente respecto al transporte público sino contra el rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez, a quien desea destazar en el sentido más figurativo de la expresión pero con el mismo brío que se requiere para degollarlo al menos. Tiene órdenes de ponerlo en la cárcel por desvío de recursos como represalia a su activismo social y Jaime Álvarez es disciplinado, muy disciplinado.

Posiblemente lo consiga, pues hay voces que desde el anonimato expresan que es verdad que hubo mal manejo de recursos en la máxima casa de estudios y que el rector puede terminar en prisión. Quién sabe.En este momento de cacerolazos y fierros punzantes al aire hay verdades y hay mentiras que zumban por todos lados, y sólo la investigación objetiva podrá traer la verdad a flote. Incluso ya se ha sacado a escena a Vicente Loredo Méndez, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, de una caja solitaria y oscura que quién sabe dónde la habían puesto.

El día de ayer, Loredo Méndez, ante las cámaras de la prensa local, ha dejado entrever que se ha encontrado información respecto a 600 millones de pesos manejados de manera poco clara. Pero como siempre, expresa que todavía no es momento de abrir tanto la boca para no perturbar la investigación. Lo mismo, ya sabe usted, la espera de la orden legislativa para saltar de pronto con la cachiporra del mando único si acaso la mansedumbre del rector no alcanza para pedir perdónde rodillas. En asuntos políticos no basta la culpabilidad sino la humillación que haga sonreír al poder y sirva de escarmiento a la rebelión fundamentada o no de lo que viene.

Por lo demás, en este espacio, ya antes se ha afirmado que el respeto a la ley debe ser una obligación inherente a todo mundo, sin distinción de funcionarios o ciudadanos de a pie, si es que alguna vez aspiramos a una sociedad ética suficiente para alcanzar el cacareado progreso de Morelos, que no se ve por ningún lado. Si Vera Jiménez incurrió en desvío o incluso robo de recursos universitarios, debe pagar con todo el rigor que la ley establecepor su fechoría. La verdadera ley no tiene amigos o compadrazgos.

Lo único que habría que agregar al asunto es preguntar la razón por la que la jauría auditora no revisa con la misma enjundia al Congreso del Estado. ¿Será otra incongruencia del bendecido fuero al que muchos fervorosamente piden vida eterna? Porque más allá de los siglos de los siglos hay voces que aseguran que el barítono Paco Moreno Merino, presidente de la Mesa Directiva del PoderSoberbio y Flagrante del Estado de Morelos, también firma cheques alegres.

A propósito, ¿quién audita al Congreso del Estado?