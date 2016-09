Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-09-08

Más Jefes que policías



Bastaría darle una pequeña sacudida a la nómina de la hoy llamada “Comisión” Estatal de Seguridad Pública en Morelos, para que salgan: Sapos, ajolotes, víboras prietas, más lo que resulte. Es un secreto a voces, que esa dependencia, considerada como una sucursal de Tijuana, mantiene una abultada nómina para Jefes, mientras la tropa sigue en espera de su tan prometido incremento salarial, pero lo que les incrementaron es la chamba y ni así pueden controlar a la maña, ahora salieron policías, además de abusivos, cafres y asquerosos violadores, sabiendo que la Fiscalía General del Estado no les hace nada, pues Alberto Capella, también mangonea esa “sucursal” de la CES, si no pregúntenle a Rodrigo Dorantes, el ex fiscal quien a consecuencia de no acatar sus indicaciones le dieron su patadón y adiós, ya que nunca estuvo de acuerdo en disminuir las estadísticas de delitos graves.

“Perros, edecanes, colaboradores, asesores, jefes de área, Directores, Supervisores y toda medalla al mérito, son para los de Tijuana y para la Sagrada Familia perredista, entre ellos la nuera y el hijo de Jorge Messeguer”, comentan algunos policías, quienes intentan levantar la voz, tras el artero asesinato que fueron víctimas sus compañeros de Zacatepec y amenazan con dar a conocer “la verdad”, afirmando que hay muchas mentiras del poder sobre lo que ocurrió ahí.

Por eso, “la maleta” con los recursos económicos propios y ajenos (de los 33 Municipios), se la llevan unos cuantos, mientras el puñado de policías que destinan para la vigilancia en el Estado resultan insuficientes, porque muchos de ellos están comisionados como escoltas de funcionarios, “servicios especiales”, “servicio secreto, de inteligencia, orejones” o como se les quiera llamar.

Pero eso sí, cuando hay un evento que sacude conciencias en el Estado, por ejemplo, cuando ejecutaron a la niña de 5 años junto con su Madre, al salir del Kínder en la colonia Plan de Ayala, en Cuernavaca, que gobierna Cuauhtémoc Blanco, a toda la tropa les dieron la orden de atrapar a los responsables “a como diera lugar”, o sea, van contra todo o contra todos, justos o pecadores, pero pisotean la ley con tal de justificar que la corporación existe.

Dicen los que saben, que en esa ocasión fueron más de 50 los detenidos, así como muchas viviendas allanadas y violentadas para justificar ante la sociedad que “en cuestión de horas atraparon a los asesinos”, pero los policías insisten que no se trata de detener al asesino, sino de evitar el homicidio y si hubiera los elementos suficientes, atraparían a células criminales que se han adueñado de Morelos desde que inició este gobierno, que todo quiere resolver con el súper Mando Único, que de plano es un fracaso rotundo en varios municipios.

La inconformidad entre el personal de la Comisión de Seguridad Pública, es el exceso de trabajo al que son sometidos los pocos Policías en activo, mientras que los “de arriba”, sólo van a pasar lista a Torre Morelos donde ya hasta parece una agencia de colocaciones, donde muchos sólo van a firmar la nómina o algún documento, un ejemplo claro de esto es el ex diputado Jordi Messeguer, quien aparece en la nómina gruesa como Asesor de Alberto Capella Ibarra, pues por obvia recomendación de su padre, el amigo de Graco Ramírez, Jorge Messeguer Guillén, secretario de Movilidad y Transporte.

Mientras que la esposa, de Jordi Messeguer, la ex rectora de la Universidad Pedagógica, Carolina Stephanie González Linares, actual Directora del ERUM, considerada ahora la mujer del “poder”, se da el lujo de insultar, humillar, vejar y sobajar tanto a personal Médico, como enfermeras y paramédicos, quienes tienen que soportar los malos tratos de la flamante Directora de la Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros.

Una prueba de estos constantes abusos que comete la prepotente Directora fue la humillación que le hizo a la enfermera Ma. Del Socorro “N”, quien por más de 10 años se desempeñó como tal, y por un simple berrinchito de la intocable Directora del ERUM, por sus propias faldas la dio de baja y no conforme con ello, mandó traer a la guardia a dos de los “gorilas” del Mando Único de Torre Morelos, quienes como si fueran sacaborrachos, a empeñones y empujones sacaron de dicho cuartel a la enfermera, quien nada pudo hacer por temor a represalias mayores; y como éstos abusos que se vienen dando nadie puede actuar en contra de Carolina Stephanie, la nuera consentida de Jorge Messeguer, quien ahora anda más preocupado por el caprichito de Graco de meter el Morebús y así acabar y sacar de circulación a las rutas, ya que ese sí va hacer negociazo para unos cuantos.

Por cierto por los mismos motivos y causas han venido renunciando médicos y enfermeras, igual lo hizo con paramédicos, con lo que prácticamente el ERUM se está quedando sin personal, todo por la falta de criterio y prepotencia de la Directora en funciones, en tanto que grupos criminales han mantenido un crecimiento que lo mismo descuartizan a un humilde que a un Policía, tal como le sucedió al ex Comandante de Zacatepec, al que dejaron embolsado la semana pasada en Rancho Cortés, municipio a cargo del ex futbolista, quien no hace nada porque el Mando Único le quitó policías, poder y presupuesto.