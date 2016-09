Local

Erick A. Juarez |

2016-09-07

Tendrán hasta diciembre para hacerlos y lograr la optimización de ésta



Magistrados del TJA dicen que en el estado no existe ningún recurso para echarla abajo





Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), dieron a conocer que a pesar de que en la entidad morelense la legislatura pasada se adelantó en la aprobación de la Ley Nacional de Anticorrupción, en Morelos no existe ningún recurso para “echar abajo” dicha reforma, tal como sucedió en Chihuahua y Veracruz, donde la SCJN dio revés.







Luego de que legislaturas pasadas de algunos estados de la República se adelantaran a la aprobación de la Ley Anticorrupción, en días pasados la Suprema SCJN dio revés a las leyes aprobadas en Chihuahua y Veracruz, por lo que no se descarta la misma situación en la entidad morelense.

Fue un recurso de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República (PGR), su argumento fue derivado a que se trasgrede al Segundo y Cuarto transitorios de la Reforma de Mayo del 2015, en donde establece que una vez emitida las leyes secundarias por parte del Congreso de la Unión, los diputados locales tendrían un plazo de 180 días para legislar y aprobar dicha ley.

Por ello, el magistrado del TJA, Martín Jasso Díaz aseguró que los diputados locales tendrán hasta diciembre para aprobar las leyes secundarias y de esa forma lograr la optimización de la ley, con el objetivo de combatir la corrupción.

"En el estado de Morelos, los plazos ya caducaron, no sé si sería viable que la Corte admitiera un recurso así. Son supuestos distintos Chihuahua y Veracruz hicieron toda la emisión de las leyes y en Morelos sólo se hizo una reforma constitucional (…) En Morelos no se presentó la denuncia por la PGR, pero se hizo una reforma a la Constitución del Estado en el 119 bis y hasta el momento no han emitido las leyes secundarias”, declaró.