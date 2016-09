Local

Minerva Delgado

2016-09-07

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de diputados anticipó que asumirá una posición más crítica durante el segundo año de la legislatura, que recién acaba de iniciar.



En entrevista, el coordinador de la bancada, Alberto Martínez González adelantó que a partir de ahora su bloque fijará con "más fuerza" su postura respecto a las decisiones del gobierno de Graco Ramírez Garrido.

Sí precisó que tampoco se trata de que la bancada priísta "vaya en contra sólo por ir en contra, la idea es también abonar a que se modifiquen ciertos errores que ha habido en el gobierno estatal".

Martínez González reiteró que la decisión de los diputados que integran la bancada del PRI de no asistir a la sesión solemne de inicio del segundo año legislativo que se realizó el pasado 1 de septiembre, se debió a su inconformidad con el cambio de sede.

"El consenso del grupo parlamentario para no asistir a la sesión, es que no vimos viable que se cambiara la sesión al WTC, sabemos que todas las sesiones de inicio de periodo han sido aquí en el Congreso, ésta es nuestra casa y no vimos motivos para cambiarla", apuntó.

Hace algunos días, la dirigencia estatal del PRI se desmarcó de la conducta asumida por legisladores locales priístas al considerar "extraña" la actitud que habían asumido en defensa a ultranza del Ejecutivo, y recientemente, los diputados federales y senadora por el Revolucionario Institucional, reprocharon fuertemente que sus homólogos locales se hubieran convertido en defensores del gobernador, Graco Ramírez e incluso se pronunciaron porque se apliquen los estatutos.

Hasta el cierre de esta información, se desconocía si el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el también priísta, Francisco Moreno Merino, se "ajustará" a la nueva línea política de su grupo parlamentario.