

Yesenia Daniel

2016-09-07

Tlaquiltenango, Mor.- Ahora fue en este municipio en donde ejidatarios del campo El Órgano, paralizaron ayer por la mañana la construcción de la autopista Siglo XXI por la falta de pago de sus tierras en donde hay alrededor de 16 afectados.



El cierre fue llevado a cabo por un grupo de alrededor de 10 personas que colocaron automóviles e impidieron el paso de los camiones que transportan materiales de construcción, en tanto declararon a la prensa que ya han tenido pláticas con los representantes de la empresa Aldesa, así como con gente de gobierno del estado, sin embargo, nadie les ha dado una solución a pesar de que tienen en este conflicto más de siete meses.

“A la propiedad de mi papá se han metido a trabajar y no han pagado ni un quinto, nadie les dio permiso de haberse metido y eso ya es un delito, ya hablamos con las personas involucradas al respecto y que en este caso es el ingeniero Víctor García, encargado de la empresa Aldesa, nos dice que nos va a dar solución, pero no dice cuándo; hablamos también el ingeniero Jorge Messeguer (secretario de Movilidad y Transporte), que nos iba a dar una respuesta y no nos ha dicho nada y no se vale (…) entonces ya nos cansamos de que nada más nos da largas y largas y largas y esto sigue avanzando y no nos indemnizan”, expresó Adalberto González Quiroz, ejidatario.

Los ejidatarios reprocharon también no contar con el apoyo del ejido de Tlaquiltenango. Además señalaron que en el trazo de la carretera se le indicó a la empresa Aldesa el límite de las zonas de cultivo por las cuales no deberían pasar y no hicieron caso por lo que los campesinos reportan afectaciones a sus cultivos en esta temporada.

“Ya es justo que nos paguen y que nos den una solución”, manifestaron.

Cada caso por ejidatario es diferente en cuanto a la afectación y por ende, la indemnización, pero los ejidatarios que reclaman el pago son los siguientes: Luis López, Lino Eslava, José Caspeta, Bartolo Hernández, Filiberto Torres, Lucila Quiroz Rosas, Espín Maldonado Torres, Rogelio Bautista, y otros.

Finalmente, pusieron como plazo los próximos días para que se solucione este problema, pues de lo contrario cerrarían nuevamente el camino el próximo martes.