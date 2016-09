Local

2016-09-07

Fuerte dispositivo policiaco impidió que accedieran al foro organizado por la SMyT



Es el negocio del gobernador Graco Ramírez y de Jorge Messeguer, acusan





Un fuerte dispositivo policial impidió a los transportistas que se oponen al Sistema de Transporte Masivo Integrado el acceso al Foro “Modernización del Transporte, Experiencias Exitosas” que realizó la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en un hotel al norte de Cuernavaca para promover el proyecto del Morebús.







A pesar del cerco policiaco en las calles aledañas al hotel, los transportistas aseguraron que el proyecto del Morebús es un “engaño, una mentira, es el negocio del Gobernador Graco Ramírez y del secretario de Movilidad Transporte, Jorge Messeguer”.





Desde las 15:00 horas cientos de líderes y operadores del transporte público de pasajeros con gritos “No Al Gracobús señalaron “es una mentira que el Morebús traerá beneficios”.





En entrevista, Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), dijo: “Estamos aquí para protestar y decirle a la gente que no es cierto que el Morebús es una empresa exitosa, es una mentira, vienen (directores del Acabús de Acapulco y del Metrobús de la CDMX) los que son parte del negocio de esas organizaciones”.





Incluso adelantó que convocarán a “foros para todos los transportistas para mostrar los fracasos que ha representando este sistema de transporte en otros estados de la país”, además advirtió que en cada evento que realice la SMyT para promover el nuevo modelo, ellos protestarán.









No a la imposición

“Vamos a luchar, no vamos a permitir que lo impongan, porque esto no es cierto que sea un proyecto exitoso (…) es un sistema que a pocos años te deja sin nada, el dinero que te dan es de manera mensual y una cantidad que no te sirve ni para gastos, como si fueras un pensionado de 60 y más, con 1500 pesos mensuales, quién puede vivir con esa cantidad”, expresó.

Además criticó el despliegue policiaco de más de 300 policías antimotines de la Comisión Estatal de Seguridad tras expresar “la delincuencia está de fiesta, los policías resguardan un evento oficial, cuando nuestra protesta es pacífica, es excesivo el dispositivo, no estamos matando, estamos luchando por nuestros derechos.”.

Por último, después de que el secretario de Movilidad, Messeguer Guillén, informó que acatará a la suspensión provisional sobre el Morebús, pero continuará con el proyecto, Rivera Jaimes comentó: “si violen la ley es porque tienen un claro desprecio por la legalidad, si el funcionario desacata la resolución del Juez se le puede fincar responsabilidades, que podrían llegar hasta la destitución del cargo.”