Yesenia Daniel |

2016-09-07

Cierran la primaria “Mártires del 13 de Agosto” en Tlaltizapán; piden “comprensión”



Tlaltizapán, Mor.- La escuela primaria “Mártires del 13 de Agosto”, de la colonia Huatecalco, fue cerrada por padres de familia que demandaron a las autoridades educativas el cambio de maestro de primer grado, a quien consideran que no desempeña bien su papel en el aula.



Los padres citaron una serie de críticas contra el profesor al que sólo conocen como el maestro Joaquín, de quien expresan que presenta una edad avanzada para atender a los niños de entre 6 y 7 años que cursan el primer año; señalan que no escucha ni ve bien y que esto ha ocasionado que no atienda las peticiones de sus alumnos cuando le plantean alguna duda o cuando piden permiso para salir.

“Los niños nos comentan que ya no ve bien, ya no escucha (…) ya tuvimos la primera junta de padres de familia en el grupo y nunca nos dio su nombre, nunca dijo cómo se llamaba, sólo sabemos que se llama Joaquín, y sí queremos que lo cambien por su edad o no importa que sea grande, nada más pedimos que tenga autoridad y que le enseñe a los niños”, comentó Monserrat Zúñiga Noguerón, madre de familia.

De hecho, los padres refirieron que iniciaron el ciclo escolar mal porque no hubo maestro para atender el grupo, durante los primeros días el suplente de la directora atendió a los alumnos, pero las madres se dieron cuenta que los niños sólo realizaban actividades recreativas como pegar y colorear “bolitas de papel”; más tarde, llegó el maestro Joaquín al grupo, pero sin presentarlo a las madres de familia.

Los padres de familia de primer grado pidieron la comprensión de los otros papás de alumnos de otros grados, y solicitaron su solidaridad para mantener la escuela cerrada hasta que las autoridades les resuelvan su petición.