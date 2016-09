Local

Otro amparo para que CFE no tome agua para termoeléctrica

Redacción | Jorge Robles Salazar

2016-09-07

En este caso la proveniente de la tratadora de aguas residuales: Ranulfo Flores



Ayala, Mor.- El presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y Fuentes Tributarias, Ranulfo Flores Benítez informó que la mesa directiva realizará lo que por mayoría la asamblea decida, por lo que también se acordó que se iniciará el proceso de un tercer amparo para que CFE no tome agua de la tratadora de aguas residuales para la termoeléctrica.



El plantón que mantenían comisariados ejidales y usuarios del río Cuautla en la zona de construcción del acueducto para la termoeléctrica continuará, luego que se decidiera por unanimidad durante la asamblea que realizaron este lunes los Usuarios del Río Cuautla.

Indicó que los Usuarios defienden su derecho de no salir afectados, y refirió que lo que se busca es evitar mayores conflictos.

Dijo que ASURCO posee el documento que otorgó la CONAGUA que cede a la asociación el derecho de agua del río Cuautla, título de concesión que se entregó en el año 1995 por una vigencia de 20 años, por lo que se solicitó una ampliación, otorgada el 29 de agosto de 2015 con vigencia por otros 20 años, es decir, concluirá en el año 2035.

Flores Benítez indicó que en caso que la CFE tome agua que le pertenece a ASURCO, la asociación procederá a una demanda legal, proceso que tardaría muchos años, “De ser así, se perdería la esencia de la lucha y por eso actuamos antes para evitar más problemas”, aseveró.

Enfatizó que la CONAGUA realiza los estudios hídricos para verificar los daños que se pudieran ocasionar en caso que la CFE tome agua del río Cuautla.

El presidente de ASURCO recalcó que él no tiene la facultad de otorgar el permiso de agua a la CFE para la termoeléctrica, ya que esto se acuerda en la asamblea de usuarios.

En la asamblea también se acordó que se realizarán las reuniones informativas en las instalaciones de ASURCO y se apoyará al plantón.

De igual forma, Ranulfo Flores añadió que fueron aclaradas varias dudas que tenían los usuarios y comisariados ejidales sobre el avance de las reuniones que se han realizado con la CONAGUA y aseguró que no se ha permitido ni se permitirá la entrada de políticos al movimiento o alguna otra organización que no les corresponde el manejo del agua para que no se politice su lucha en defensa del agua.