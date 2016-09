El Asalto al Cuartel de la Moncada - El Juicio de Amparo contra particulares III

Opinión

Manuel Martínez Garrigós

2016-09-07

Los dos últimos artículos en esta gran casa editorial, que durante muchos días de mi vida me ha permitido llegar hasta los hogares del amable lector, las he dedicado al novedoso y complejo tema del juicio de amparo contra particulares, que como he venido escribiendo procede con algunas salvedades, circunstancias y restricciones; y que está contemplado subjetivamente en los artículos: I y 133, de nuestra Carta Magna, y objetivamente en los artículos: 103 y 107, que nos remontan a la Nueva Ley de Amparo, en su artículo: 5.



No me cabe la menor duda que en el momento en que el legislador plasmó en los ordenamientos y artículos citados en el primer párrafo de esta colaboración editorial, los gobernados del Estado mexicano, nos jugó a favor la progresividad de la Ley, es decir, que cuando los ciudadanos de un Gobierno ganamos un derecho fundamental y humano, nada ni nadie, en el presente, o en el futuro, nos lo podrá arrebatar. Claro está, si el Estado que lo reconoció se reconoce así mismo como un Gobierno, democrático y de derecho como es el caso de nuestro país a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que el gran filósofo del derecho Ronald Dworkin, llamó: “las cartas de triunfo”:

“En las democracias maduras casi todos reconocen como una tesis abstracta, que el gobierno debe de tratar a sus gobernados con igual consideración y permitirles las libertades que necesitan a fin de definir una vida exitosa para sí mismo…

…desarrollamos una teoría sustantiva como cartas de triunfo…”(Sic).

Pero bueno, no hay nada mejor como utilizar en el marco del derecho procesal constitucional de nuestro país esta innovadora, progresista y progresiva figura del juicio de amparo contra particulares. Nosotros en el estudio jurídico: “Aspiazu, Resendiz y Herndon”, lo hemos hecho con: valentía, intelecto, estrategia y orden encontrando resultados óptimos en lo que se denominó como litigio estratégico; por cierto, hace muy pocos días producto de la división de trabajo de la firma de abogados citada, me tocó la gran oportunidad profesional de redactar y revisar un juicio de garantías de esta índole.

De lo narrado en el párrafo anterior no me cabe la menor duda que el juicio de amparo contra particulares que hice alusión tendrá procedencia y el Poder Judicial de la Federación, nos protegerá y amparará, toda vez que se cumplen todos y cada uno de los preceptos que estipula el artículo: 5 de la Nueva Ley de Amparo; pues el particular demandado una escuela privada, negó la reinscripción de un alumno argumentando banalmente que el adolescente no había cubierto sus colegiaturas, los intereses moratorios de estas, y la reinscripción.

Por lo que de acuerdo con el derecho positivo y vigente en materia de juicio de garantías en nuestro país, para que la justicie federal te ampare y proteja contra actos de molestia generados por un particular procede: si solo si, existe una violación a un derecho humano de un gobernado.

En este caso se violó el derecho a la educación plasmado en el artículo tercero de nuestra Carta Magna, de igual forma se conculcaron los artículos sexto y octavo del ordenamiento constitucional de nuestro país, en el momento que la madre del adolescente hizo valer su derecho de petición y de información pública; los tres artículos citados son garantías individuales y por ende derechos humanos del gobernado que se transgredieron.

Otro elemento para la procedencia, es que exista una Ley general que regule la actividad del particular, en este caso es la Ley General de Educación, y la de Información Pública, y por último lo más complejo, que el particular demandado haga actos equivalentes y de supra subordinación con el Estado mexicano, que en la controversia que nos ocupó es muy nítido en el momento que el Gobierno de México, le otorgó al particular demandado la potestad de impartir educación laica y de calidad, que no gratuita porque eso le debería de tocar al Estado mexicano, pero buen eso como dicen: “es otra historia”.