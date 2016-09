Cultura

Reto del Tepozteco



Representación teatral en el cerro donde danzantes autóctonos representan a los grandes señores de Yautepec, Oaxtepec y Tlayacapan, aliados del Rey de Cuauhnáhuac, quienes retan al Tepozteco, quien en su estrado escucha reclamaciones en contra suya y finalmente El Tepozteco convence a estos señores.

Es una fiesta llamada Altepeilhuitl (fiesta del pueblo), muy antigua con mucho arraigo entre los tepoztecos, y también se celebraba en esta fecha la diosa Cihuacóatl de los Xochimilcas.

Antiguamente este reto era en náhuatl y duraba todo el día, hoy se traduce al español y se hace el miércoles 7 y el jueves 8 de septiembre a las 6 o 7 de la noche. Mayores informes en el teléfono (01739) 3950009, en Tepoztlán.

UNAM MORELOS: La Maestra Martha Ferreyra, Programa Universitario de Equidad de Género en el marco de HeForShe: presentará la ponencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, en el auditorio Francisco Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología a las 10 horas, Información en la pagina-e: http://ow.ly/E3Gk303OL2z — — — La Doctora Rocío Hernández Pozo dictará la conferencia “Perfiles afectivos y actitudes hacia la equidad de género” en el auditorio Raúl Béjar Navarro del CRIM a las 10 horas; Información en la pagina-e: http://www.crim.unam.mx/web/node/1276 — — — Gabriel Ruiz, UCIM, dentro del Coloquio del Instituto de Matemáticas, Unidad Cuernavaca presentará la ponencia “Hipersuperficies con dirección principal canónica y curvatura media constante” en la palapa Guillermo Torres a las 12:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios_.php?actv=634 — — — El Doctor Alfred U'Ren, Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM, dentro del Coloquio del Instituto de Ciencias Físicas presentará la ponencia “Aprovechamiento de modos transversales en fuentes de parejas de fotones, basadas en fibras ópticas”, en el auditorio a las 17:30 horas; Información en el correo-e: hidalgo@fis.unam.mx. FESTIVAL: Animación & Cómics: “Una familia espacial (The space family)” Director Enrique Gato, España 2015,10:30 horas, entrada gratuita en las funciones matutinas. “Anomalisa (Anomalisa)”, Director Charlie Kaufman, Estados Unidos 2015, a las 20:30 horas, costo $30.00 y $15.00 con descuento.

EL LENGUAJE DE LAS AVES. El objetivo de este taller es reflexionar sobre diversos posibles sistemas de comunicación y fomentar el trabajo en equipo, donde lxs niñxs de 6 a 12 años, jugarán a ser detectives dentro del museo La Tallera, tendrán que encontrar, de forma colectiva, una serie de pistas que estarán repartidas por todo el museo para resolver el misterio detrás del lenguaje de las aves; Actividad gratuita, previa inscripción, a las 16:00 horas, calle Venus 52 colonia Jardines de Cuernavaca, teléfono 16011 90.

CINE CLUB BRADY presenta “Mishima”, Director Paul Schrader, EUA-Japón 1985, con las actuaciones de Ken Ogata y Masayuki Shionoya, en el museo a las 18 horas, costo $25.00, Netzahualcóyotl 4, centro, teléfono fijo 3188554.

PROGRAMA DE RESIDENCIAS CRUZADAS Mexico-Francia. Resultados y perspectivas: Plática con Nathalie Poisson-Cogez, Benoît Ménéboo y Tar Falfán, acciones de intercambios interculturales y de investigación con la implementación progresiva de una red de actores culturales, universitarios e institucionales que han iniciado la redacción colectiva de un acuerdo marco de cooperación entre Franceses y Mexicanos que se inscribirá más ampliamente en la red AEDES: Arte y desarrollo humano, iniciado por la Universidad de Lille 3, en Sie7e8cho punto de cultura a las 19 horas, Francisco Leyva 78, centro.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE LIBROS para el proyecto comunitario de la nueva ludoteca, impulsado por jóvenes entusiastas de la misma comunidad del poblado de Los Limones, en Yecapixtla Morelos; requiere libros con temática infantil y/o juvenil (no de texto, escolares), nuevos y en buen estado, si tienen algunos, pueden realizar su donación en las oficinas de Fundación Comunidad A C, Humboldt 53 centro de Cuernavaca, teléfono 3141841en un horario de Lunes a Viernes de 9 am a 17 horas, correo-e: coordinacion@comunidad.com.mx.

