Redacción | Tecolote Dopado

2016-09-07

El Maharajá de Atlacomulquestán







Hace muchos, muchos años, murió el Maharajá de Atlacomulquestán, dejando a su único hijo, Peñanietín, como heredero del reino, por lo que el problema de la sucesión estaba superado. Pero una desgracia se cernía sobre los atlacomulquestanos, pues el nuevo mandamás, además de chavo y falto de experiencia, era bastante imbécil.

Así las cosas, los visires y consejeros del reino no tuvieron más remedio que aceptar la realidad y darle al joven Peñanietín sus bendiciones, amén de ofrecerle su sabiduría para ayudarlo a gobernar como siempre lo habían hecho con los anteriores monarcas, entre los cuales siempre hubo algún idiota que, por suerte, hasta esa generación, se habíadejado orientaral tomar sus decisiones. De esa manera, aunque las malas mañas y la corrupciónhistóricamente provocaron incontables debacles económicas, devaluaciones y un alto índice de pobreza para la nación, el idiota en turno dispuso invariablemente de la excusa de no haber actuado solo.

Pero Peñanietín se sentía un illuminato, es decir, adolecía de la peor clase de imbecilidad que puede atacar la mente de un hombre: ser baboso y estar seguro de no serlo. Y como el gran idiota que era, se rodeó de otros idiotas cuya única chamba era decir las mismas tarugadas que el jefe y ser buenos cuates y excelentes aduladores. Pero había dos en especial que daban miedo: Videgaramud y Osoriochonfad, pues tenían fama de no ser estúpidos, sino fingirse como tales con el único fin de tener acceso a los salones donde se acumulaban los tesoros de la nación para hacer libre uso de ellos. Muy contado fue el caso de Videragamud, a quien se le comprobaron riquísimas posesiones en Malinalquestán, adquiridas con artilugios propios de un forajido del desierto.

No contento de tanta babosada, Peñanietín se hizo buscar a una princesa que unos riquísimos mercaderes le vendieron como una flor recién abierta al rocío, pero que después, ya coronada, resultó no ser princesa, sino una cortesana que sobrevivía a costa de rendir su capullo al mejor postor en los lupanaresdel reino. Y más lamentable fue la decepción de los gobernados al darse cuenta de que a la imbecilidad del joven Maharajá habían de sumar también la de su lúbrica consorte, quien rápidas muestras dio de ella en cenas de gala, viajes diplomáticos y actos públicos, donde además de mensa se le notó berrinchuda.

Pero a las calamidades ya comentadas, faltaba una más, quizá la más perversa: la de la traición. A Peñanietín se le podía perdonar que fuera idiota, patoso, alcornoque, pero traidor, jamás. Fue así como los atlacomulquestanos, incrédulos, presenciaron la visita del más grande enemigo de su sangre, un albino bárbaro de las tierras del norte llamado Donaldico de la dinastía Trumpis que, en comando de sus huestes, había lanzado insultantes ataques a la apariencia, el oficio y los proyectos de los habitantes de Atlacomulquestán, al grado de amenazarlos con levantarles una muralla alrededor para confinarlos en su pequeño reino y no permitirles el libre paso por el mundo.

Fue el perverso Videgaramudquien concibió el plan de traerlo y Peñanietín, un pobre imbécil que jamás leía los periódicos y no sabía quienes eran sus peores enemigos o no le importaba, pensó que la idea era brillante y no sólo recibió a Donaldico el bárbaro en su propio palacio, sino que le dio decomer de beber y le permitió dar discursos. El pueblo, humillado y enfurecido, terminó ese mismo día con el reinado del idiota de este cuento y sacó a patadas al enemigo de su casa, como lo único digno que podía hacerse en ese caso.

Ahora que si esto mismo que he narrado le pasara a otra nación y esta no reaccionara como lo hicieron los atlacomulquestanos, lo único que podría decirse de ese pueblo es que a) es tan idiota como su mandatario y/o b) carece absolutamente de dignidad. Si conoce un caso así, elija usted la opción que más le guste olo deje más relajadito.





