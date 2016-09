Local

El nombramiento de José Casas González como director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), fue legal de acuerdo a lo que establece la Ley Estatal de Agua en Morelos, afirmó el abogado defensor Enrique Paredes Sotelo quien lamentó al mismo tiempo que el cuerpo jurídico del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, desconozca sobre la normatividad que rige a los organismos operadores de agua.



Ante ello, Sotelo Paredes precisó que el edil Blanco Bravo no es dueño del organismo descentralizado que se rige por una ley orgánica que depende de una ley estatal que establece los mecanismos para la integración de la Junta de Gobierno y la toma de decisiones de la misma como el reciente nombramiento de José Casas como director del mismo. “Lamentable es que los asesores del alcalde carezcan del conocimiento jurídico que lo hagan cometer errores”.

Por su parte, el director del SAPAC José Casas González dijo que el organismo presenta irregularidades y abuso de poder en el uso de los recursos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC), debido a que fue utilizada como caja chica y actualmente hay aviadores y sobresueldos para personal cercano al ex futbolista, reveló el titular del organismo descentralizado, José Casas González.

Es por lo anterior, destacó que no lo dejan ingresar al cargo y el alcalde como su grupo de asesores fueron denunciados por abuso de autoridad, violación a los derechos humanos y garantías individuales, además de otros delitos de carácter administrativo, agregó el servidor público.





En entrevista, informó que a pesar de haber sido privado de su libertad la semana pasada, cuenta con informes de los sobresueldos que reciben cercanos al edil, la presencia de un grupo de aviadores y desvíos de recursos para pagar gastos de asesores del ayuntamiento de Cuernavaca.

“Es por eso que no me quieren reconocer como director, porque yo no respondo a los intereses de ninguno de los grupos en pugna. A mí me invitaron a participar los integrantes de la Junta de Gobierno, quienes me dieron posesión y es un órgano plural”, señaló.

Casas González dio a conocer que los sindicatos del SAPAC han mostrado su molestia por la forma en que es manejado el órgano descentralizado, debido a que hay servidores públicos del primer nivel que elevaron su salario en casi un 80 por ciento.

“Mi pelea no es con el alcalde Cuauhtémoc Blanco, sino con aquellos intereses que tienen sus consejeros o asesores porque hacen del Sistema de Agua Potable todo un botín, tienen miedo de que se llegue a poner orden porque en el trienio pasado tenían la concesión de la basura y se les quitó, ahora dentro del SAPAC tienen otro botín que les deja grandes ganancias”.