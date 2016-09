Local

2016-09-06

Por haber en marzo una matrícula de 18 niños preinscritos; removieron a un docente



No contaban que finalmente se inscribirían 58 estudiantes





Zacatepec, Mor.- Ante el temor de ser nuevamente cerrada por los padres de familia, el director de la telesecundaria “Lázaro Cárdenas”, Martín Ocampo Macedo, urgió a las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) enviar un maestro que atienda a un grupo de nuevo ingreso.



Con base en la matrícula de preinscripción que a finales de marzo pasado se llevó a cabo y arrojó sólo 18 niños preinscritos, el IEBEM decidió remover a un maestro de la telesecundaria “Lázaro Cárdenas”, y dejar sólo a uno para que atendiera a los alumnos de nuevos ingreso, no obstante, las autoridades educativas no previeron que los alumnos que finalmente se inscribirían serían 58, lo cual es demasiado para tener un solo grupo.

Para no desatender a la mitad de los alumnos de nuevo ingreso, el director de la escuela decidió pedirles a los dos maestros de segundo grado juntar a sus grupos y mover uno de ellos a dar clases a primer año, pero los padres de familia se opusieron a esto, argumentando que la calidad educativa se verá afectada, de hecho, cerraron la escuela el pasado viernes y ayer se preveía que sucedería lo mismo, sin embargo no fue así.

“Planeación Educativa determinó que no podía haber dos maestros para primer año, nosotros sabemos y le hemos argumentando a las autoridades educativas que los padres de familia no están acostumbrados a inscribir a los niños en febrero, generalmente lo que hacemos nosotros es recabar información de algunas fuentes y subirla para más o menos tener un referente, pero en este período se tomó como base la pre inscripción y eso nos trajo la consecuencia de que el IEBEM determinara que no era necesario dos maestros y no podemos tener 58 alumnos en un grupo, tendría que haber dos y nos hace falta ese maestro que nos quitaron”, explicó el director.

Agregó que esta situación se conoció desde que inició el ciclo escolar hace casi tres semanas y que a la fecha no se ha tenido respuesta de parte del Instituto de Educación, por lo cual se manifestaron preocupados ya que los padres de familia han amenazado con cerrar la escuela en caso de que sigan pasando más días sin que haya una respuesta positiva.